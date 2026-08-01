Varanasi News: अमीन संघ के जिलाध्यक्ष बने संजय, उपाध्यक्ष धनईराम
Varanasi News: वाराणसी में पिंडरा तहसील के राजस्व संग्रह अमीन संघ के चुनाव में संजय कुमार चौबे और धनईराम को निर्विरोध अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। चुनाव की प्रक्रिया ओमप्रकाश चौबे की देखरेख में संपन्न हुई, जिसमें अन्य पदों पर भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ।
Varanasi News: वाराणसी। पिंडरा तहसील में शुक्रवार को राजस्व संग्रह अमीन संघ के चुनाव में जिलाध्यक्ष पद पर संजय कुमार चौबे और उपाध्यक्ष धनईराम निर्विरोध निर्वाचित हुए। निवर्तमान जिला अध्यक्ष सियाराम यादव एवं पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सिंह ने चुनाव अधिकारी ओमप्रकाश चौबे की देखरेख में चुनाव संपन्न कराया। चुनाव में तहसील मंत्री अनिल यादव, संगठन मंत्री सुनील कुमार एवं कोषाध्यक्ष चंद्रिका विश्वकर्मा का भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ।
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