Varanasi News: पीडीए पंचायत की तैयारियों पर विमर्श

Varanasi News: वाराणसी। समाजवादी पार्टी की जिला इकाई की मासिक बैठक शनिवार को अर्दली बाजार स्थित कार्यालय में हुई। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। जोन, सेक्टर एवं बूथ प्रभारियों के काम की समीक्षा की गई। साथ ही 17-18 अगस्त को जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रों में होने वाली पीडीए जन पंचायत की तैयारी पर विचार विमर्श किया गया। जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने बताया कि विश्वकर्मा समाज की ओर से पीडीए जन पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संचालन जिला प्रवक्ता संतोष यादव ने किया। बैठक में आनंद मौर्या, रामसिंह यादव, आनंद मोहन गुड्डू, अवधेश पाठक, विष्णु शर्मा, उमेश प्रधान, महेंद्र सिंह, हरिशंकर विश्वकर्मा, गोपाल पांडेय,मनोज यादव, सुजीत पांडेय, डॉ.रमेश राजभर, सचिन प्रजापति, पुत्तूल यादव, रीना यादव, विनोद शुक्ला आदि ने विचार व्यक्त किए।