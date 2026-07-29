Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: बूथ की मजबूती से मिलेगी चुनाव में जीत: श्यामलाल

By Arvind Mishra
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी में, सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बूथों की मजबूती जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनहित के मुद्दों पर सक्रिय रहने की सलाह दी। बेरोजगारी और महंगाई पर जनता बदलाव चाहती है। कार्यक्रम में कई सपा नेता उपस्थित रहे।

बूथ की मजबूती से मिलेगी चुनाव में जीत: श्यामलाल
बूथ की मजबूती से मिलेगी चुनाव में जीत: श्यामलाल

Varanasi News: वाराणसी। बूथ की मजबूती से ही 2027 का विधानसभा चुनाव जीता जाएगा। हर मतदाता तक पार्टी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संगठन को पूरी सक्रियता से कार्य करना होगा। प्रदेश में राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। ये बातें सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहीं। वह बुधवार को रिंग रोड स्थित एक मैरिज लॉन में जिला समाजवादी पार्टी की ओर से अजगरा विस क्षेत्र के पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि संगठन की सबसे बड़ी ताकत समर्पित कार्यकर्ता हैं। जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखते हुए पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ जनता के बीच सक्रिय रह कर ही चुनावी जीत हासिल की जा सकती है।

कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां

उन्होंने अजगरा विस क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं को ब्लॉकवार जिम्मेदारियां सौंपीं। जोन, सेक्टर, बूथ और फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों से संवाद कर हर बूथ की स्थिति जानी। चुनावी तैयारियों को और मजबूत करने पर जोर दिया। अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने कहा कि बेरोजगारी से युवा निराश हैं। उसे सपा से उम्मीदें हैं। स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता बदलाव चाहती है। पूर्व एमएलसी रामवृक्ष यादव ने कहा कि सपा की नीतियां हमेशा जनहित और सामाजिक न्याय पर आधारित रही हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित नेता

कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक कैलाश नाथ सोनकर, धर्मेंद्र सोलंकी, डॉ.रामबालक पटेल, आत्माराम यादव, महेंद्र पाल पिंटू, पूजा यादव, सत्य प्रकाश सोनकर, विष्णु शर्मा, संजय मिश्रा, मोदी यादव, विद्या भारती, हरीश मिश्रा, भैयालाल कनौजिया, लालू यादव, वरुण सिंह, दिलावर यादव, दुर्गावती पटेल, अभिषेक मिश्रा, ओपी पटेल, जग्गू पाल, राहुल यादव, डॉ.दिलशाद अहमद, सुभाष पाल, शंभू यादव, मूलचंद यादव, रतन सोहबतिया आदि रहे। संचालन जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एवं धन्यवाद ज्ञापन बाबूलाल यादव ने किया। इसके पश्चात श्यामलाल पाल ने काशीनाथ यादव एवं प्रियाशु यादव के यहां जाकर शोक संवेदना जताई।

सामान्य प्रश्न

शामलाल पाल ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए क्या कहा?
शामलाल पाल ने कहा कि बूथ की मजबूती से ही 2027 का विधानसभा चुनाव जीता जाएगा।
Arvind Mishra

लेखक के बारे में

Arvind Mishra

शार्ट बायो : सांस्कृतिक समीक्षक के रूप में हिंदी पत्रकारिता में खास पहचान रखने वाले अरविन्द मिश्र अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के पत्रकार हैं। उनके दादा स्व.पं.जनार्दन दत्त मिश्र ‘व्यास’ ने आजादी की लड़ाई में अपनी लेखनी से देश की सेवा की। उनके पिता नवगीतकार स्व.पं.अशोक मिश्र ‘सामयिक’ ने देश के कई राष्ट्रीय समाचार पत्रों में उच्च पदों पर सेवाएं दीं।


परिचय एवं अनुभव

अरविन्द मिश्र, हिंदी सांस्कृतिक पत्रकारिता का जाना पहचाना नाम है। बीते ढ़ाई दशक से अधिक समय से हिंदी पत्रकारिता की मुख्य धारा में बतौर सांस्कृतिक पत्रकार कार्यरत हैं। पत्रकारिता की शुरुआत क्राइम रिपोर्टर के रूप में हुई। दैनिक आज और अमर उजाला के लिए अर्से तक धर्म-संस्कृति की रिपोर्टिंग के साथ-साथ खेल पत्रकारिता भी की। रंगमंच, साहित्यिक मंच और संचालन विधा पर लेखन करने के साथ ही स्वयं उक्त विधाओं से जुड़े भी हैं।


करियर का सफर

अरविन्द मिश्र ने विद्यार्थी जीवन के दौरान ही काशी के सांध्यकालीन एवं साप्ताहिक समाचार पत्रों के लिए लिखना शुरू कर दिया था। वर्ष 1997 में दैनिक आज से जुड़कर मुख्य धारा की पत्रकारिता आरंभ की। आज अखबार चार वर्ष सेवा देने के बाद वर्ष 2002 में दैनिक अमर उजाला के वाराणसी संस्करण से बतौर रिपोर्टर जुड़े। वर्ष 2008 से 2012 तक अमर उजाला कॉम्पैक्ट की डेस्क और रिपोर्टिंग टीम को लीड किया। बरेली में अमर उजाला कॉम्पैक्ट की लॉन्चिंग कराई। वर्ष 2013 में दैनिक हिन्दुस्तान के पटना संस्करण से जुड़े। हिन्दुस्तान की ‘पटना लाइव’ टीम को चार वर्षों तक लीड किया। वर्ष 2018 से वाराणसी में बतौर मुख्य संवाददाता कार्यरत हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग

हाईस्कूल की परीक्षा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी के रूप में उत्तीण करने के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा वाणिज्य विषय से दी। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा यूपी बोर्ड से उत्तीर्ण की। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से वर्ष 1994 में बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण एम.कॉम की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। बहुत ही कम समय में अरविन्द मिश्र ने अमर उजाला में सांस्कृतिक पत्रकारिता के नवीन मानदण्ड स्थापित कर दिए। इस दौरान उन्होंने ‘काशी परिक्रमा’, ‘आमने-सामने’ और ‘देखी तुम्हरी काशी’ जैसे कॉलमों के माध्यम से अपनी लेखनी को धार दी। प्रदूषण की मार झेल रही गंगा पर उन्होंने विशेष रूप से कार्य किया। गंगा पर उनके विशिष्ट लेखन से प्रभावित होकर ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरुशंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उन्हें गंगारविन्द नाम दिया। सोशल मीडिया पर अरविन्द मिश्र इसी नाम से पहचाने जाते हैं। हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद अरविन्द मिश्र ने सांस्कृति पत्रकारिता में मील के कई पत्थर स्थापित किए। उन रिपोर्ट में रामनगर की रामलीला, नाटी इमली के भरत मिलाप से लेकर काशी में होने वाले धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों की अनेकानेक रिपोर्ट शामिल हैं। संकट मोचन संगीत समारोह और काशी के अति प्राचीन बेनियाबाग के इतिहास को पहली बार कलमबंद करने का श्रेय भी अरविन्द मिश्र को ही जाता है। उन्हें हिन्दुस्तान अखबार की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले ‘होनहार अवार्ड’ इंडिवीजुअल कैटेगरी में छह बार दिए जा चुके हैं। जिन समाचार शृंखलाओं के लिए उन्हें यह अवार्ड मिले उनमें ‘काकोरी काण्ड के नायक’, ‘मैं बेनियाबाग हूं’, ‘प्रेमचंद के बहाने’, ‘प्रेमचंद से छल’, ‘सब्जीवाला शायर’ और ‘गंगा कावेरी’ शामिल हैं। संकट मोचन संगीत समारोह, काशी तमिल संगमम, बनारस लिट् फेस्ट जैसे वृहद आयोजनों की यादगार कवरेज की कटिंग पाठकों ने सहेज कर रखी है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के दिन अरविन्द मिश्र ने 23 अगस्त की तारीख को चंद्रयान दिवस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की पहल छेड़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से लौट कर सीधे इसरो पहुंचे प्रधानमंत्री ने इस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी।


विशेषज्ञता

अरविन्द मिश्र निश्चित रूप से सांस्कृति पत्रकार के रूप में अपनी खास पहचान रखते हैं लेकिन मानवीय कोणों वाली स्टोरी, शिक्षा, खेल और प्रशासनिक रिपोर्टिंग में भी अपनी दक्षता प्रमाणित की है। एक सफल रिपोर्टर होने के साथ ही उन्होंने अपने आप को एक छायाकार के रूप में भी स्थापित किया। हिन्दुस्तान समाचार पत्र में पटना और वाराणसी संस्करण में सौ से अधिक फोटोग्राफ पर बाइलाइन मिल चुकी है। काशी में देवदीपावली के उत्सव की उनके द्वारा ली गई तस्वीर को हिन्दुस्तान के देशभर के सभी संस्करणों में प्रमुखता से स्थान मिल चुका है।

और पढ़ें
Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।