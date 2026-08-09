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Varanasi News: कांवरियों के आरक्षित लेन में घुसीं दो बसें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: मिर्जामुराद में कांवर यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर प्रश्न उठे हैं। मोहनसराय के पास, दो बसें कांवरियों के लिए आरक्षित लेन में घुस गईं और करीब सात किलोमीटर तक दौड़ीं। इस बीच, कांवरियों को परेशानी हुई और पुलिस समय पर नहीं पहुंची। अंत में, पुलिस ने बसों को रोक दिया।

Varanasi News: कांवरियों के आरक्षित लेन में घुसीं दो बसें

Varanasi News: मिर्जामुराद। कांवर यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था पर शनिवार शाम सवाल खड़े हो गए। मोहनसराय के पास कांवरियों के लिए आरक्षित लेन में सवारियों से भरी दो बसें घुस गईं। दोनों बसें करीब सात किलोमीटर तक आरक्षित लेन में दौड़ीं। रखौना तक पहुंच गईं। बसों को देखकर पैदल जा रहे कांवरिये परेशान हुए। शनिवार शाम करीब सात बजे बसें मोहनसराय पहुंचीं। कांवरियों की सुरक्षा के लिए वाहनों का प्रवेश रोकने को वहां बैरिकेडिंग की गई थी। मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। इसका फायदा उठाकर बस चालक बस को आरक्षित लेन में लेकर चला गया।

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आरक्षित लेन में बड़ी संख्या में कांवरिए पैदल चल रहे थे। उनके बीच बस के गुजरने से श्रद्धालुओं को रास्ता अचानक बदलना पड़ा। करीब सात किलोमीटर तक बस आरक्षित लेन में चलती रहीं। बाद में रखौना रिंग रोड के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर बस को रोक लिया।

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