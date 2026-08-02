Varanasi News: घाट किनारे सुरक्षा से सीवर तक लापरवाही

Varanasi News: वाराणसी, हिन्दुस्तान संवाद। काशी में सावनी भीड़ के बीच गंगा किनारे सुरक्षा और सीवर, दोनों बिंदुओं पर घोर लापरवाही बरती जा रही है। शनिवार को इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मीरघाट पर दिखा। सुरक्षा में चूक से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मीर घाट पर जल में फ्लोटिंग जेटी लगा कर सुरक्षा घेरा बनाया गया है ताकि श्रद्धालु उसी के अंदर स्नान करें। गहरे पानी में न जाएं लेकिन इस जेटी के आगे खड़ी नावों तक पहुंचने के लिए कांवरियों का झुंड एक साथ जेटी पर खड़ा हो जा रहा है। यह स्थिति पूरे दिन बनी रही लेकिन कांवरियों को हिदायत देने के लिए एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिखा।

कई बार ऐसी स्थिति हो गई, जब भीड़ के दबाव में जेटी और गंगा जल एक बराबरी में आ गए। यह लापरवाही जारी रही तो हादसे का कलंक भी लग सकता है। वहीं, इसी घाट के बड़े हिस्से में मलजल बह रहा है। विश्वनाथ मंदिर जाने वाले हजारों दर्शनार्थियों को इसी गंदगी से गुजरना पड़ रहा है। सुबह और शाम, वाटर सप्लाई के समय घाट की सीढ़ियों से मलजल झरना की तरह बहता है। बाहर के दर्शनार्थी न चाहते हुए भी मलजल से होकर मंदिर जाने के लिए मजबूर हैं। इसी घाट पर मलबा भी पड़ा है। राजस्थान के उदयपुर से 40 लोगों का दल लेकर आए मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लोगों ने सुबह छह बजे दशाश्वमेध घाट पर स्नान किया। फिर घाट के रास्ते ही विश्वनाथ मंदिर के लिए गए। मंदिर जाते और लौटते समय हमें सीवर से होकर गुजरना पड़ा। ऐसे गंगा स्नान का क्या फायदा जब हमें सीवर से होकर ही जाना पड़ा।