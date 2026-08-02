Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: घाट किनारे सुरक्षा से सीवर तक लापरवाही

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी के मीर घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है। कांवरियों की भीड़ से बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, जबकि घाट पर मलजल बह रहा है। श्रद्धालुओं को विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए गंदगी से गुजरना पड़ता है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है।

Varanasi News: घाट किनारे सुरक्षा से सीवर तक लापरवाही

Varanasi News: वाराणसी, हिन्दुस्तान संवाद। काशी में सावनी भीड़ के बीच गंगा किनारे सुरक्षा और सीवर, दोनों बिंदुओं पर घोर लापरवाही बरती जा रही है। शनिवार को इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मीरघाट पर दिखा। सुरक्षा में चूक से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मीर घाट पर जल में फ्लोटिंग जेटी लगा कर सुरक्षा घेरा बनाया गया है ताकि श्रद्धालु उसी के अंदर स्नान करें। गहरे पानी में न जाएं लेकिन इस जेटी के आगे खड़ी नावों तक पहुंचने के लिए कांवरियों का झुंड एक साथ जेटी पर खड़ा हो जा रहा है। यह स्थिति पूरे दिन बनी रही लेकिन कांवरियों को हिदायत देने के लिए एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिखा।

ये भी पढ़ें:Buxar News: रामरेखा घाट पर सावन की पहली सोमवारी की तैयारियां पूरी

कई बार ऐसी स्थिति हो गई, जब भीड़ के दबाव में जेटी और गंगा जल एक बराबरी में आ गए। यह लापरवाही जारी रही तो हादसे का कलंक भी लग सकता है। वहीं, इसी घाट के बड़े हिस्से में मलजल बह रहा है। विश्वनाथ मंदिर जाने वाले हजारों दर्शनार्थियों को इसी गंदगी से गुजरना पड़ रहा है। सुबह और शाम, वाटर सप्लाई के समय घाट की सीढ़ियों से मलजल झरना की तरह बहता है। बाहर के दर्शनार्थी न चाहते हुए भी मलजल से होकर मंदिर जाने के लिए मजबूर हैं। इसी घाट पर मलबा भी पड़ा है। राजस्थान के उदयपुर से 40 लोगों का दल लेकर आए मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लोगों ने सुबह छह बजे दशाश्वमेध घाट पर स्नान किया। फिर घाट के रास्ते ही विश्वनाथ मंदिर के लिए गए। मंदिर जाते और लौटते समय हमें सीवर से होकर गुजरना पड़ा। ऐसे गंगा स्नान का क्या फायदा जब हमें सीवर से होकर ही जाना पड़ा।

ये भी पढ़ें:Katihar News: श्रावण मास में काढ़ागोला गंगा घाट पर सुविधाओं का अभाव, गंगा समग्र ने प्रशासन से की त्वरित व्यवस्था की मांग
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Ganga अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।