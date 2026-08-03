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Varanasi News: फ्रेंड्स डे पर डीआईजी कॉलोनी में रुद्राभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में मित्रता दिवस पर डीआईजी कॉलोनी के पार्क में रुद्राभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम में महापौर और विभिन्न प्रमुख लोग मौजूद थे। आईजी ने स्थानीय लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया, जबकि नगर आयुक्त ने बच्चों और युवाओं को रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

Varanasi News: फ्रेंड्स डे पर डीआईजी कॉलोनी में रुद्राभिषेक

Varanasi News: वाराणसी। मित्रता दिवस (फ्रेंड्स डे) पर रविवार को डीआईजी कॉलोनी (पश्चिम) स्थित पार्क में रुद्राभिषेक किया गया। इसमें महापौर अशोक तिवारी, आईजी वैभव कृष्ण, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, अंशुमान राय, भूपेंद्र अग्रवाल, डॉ. बीके सिंह, सौरभ भंसाली, राजकुमार मित्तल, नरेंद्र कुमार सिंह, मनोज सिंह, नियाज अहमद, सौरभ अग्रवाल, राजेश मिश्र, सुरेंद्र कुमार द्विवेदी और प्रवीण कुमार सिंह मौजूद रहे। आर्इजी ने कॉलोनी की सुरक्षा का स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया। नगर आयुक्त ने पार्क का निरीक्षण किया। बच्चों-युवाओं का आह्वान किया कि वे रचनात्मक भूमिका निभाएं।

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