Varanasi News: फ्रेंड्स डे पर डीआईजी कॉलोनी में रुद्राभिषेक
Varanasi News: वाराणसी में मित्रता दिवस पर डीआईजी कॉलोनी के पार्क में रुद्राभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम में महापौर और विभिन्न प्रमुख लोग मौजूद थे। आईजी ने स्थानीय लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया, जबकि नगर आयुक्त ने बच्चों और युवाओं को रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।
Varanasi News: वाराणसी। मित्रता दिवस (फ्रेंड्स डे) पर रविवार को डीआईजी कॉलोनी (पश्चिम) स्थित पार्क में रुद्राभिषेक किया गया। इसमें महापौर अशोक तिवारी, आईजी वैभव कृष्ण, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, अंशुमान राय, भूपेंद्र अग्रवाल, डॉ. बीके सिंह, सौरभ भंसाली, राजकुमार मित्तल, नरेंद्र कुमार सिंह, मनोज सिंह, नियाज अहमद, सौरभ अग्रवाल, राजेश मिश्र, सुरेंद्र कुमार द्विवेदी और प्रवीण कुमार सिंह मौजूद रहे। आर्इजी ने कॉलोनी की सुरक्षा का स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया। नगर आयुक्त ने पार्क का निरीक्षण किया। बच्चों-युवाओं का आह्वान किया कि वे रचनात्मक भूमिका निभाएं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।