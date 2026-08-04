Varanasi News: सावन : रत्नेश्वर महादेव मंदिर में गूंजे रुद्री के मंत्र
Varanasi News: वाराणसी।उमा काशी विशेश्वर ऊं नमः शिवाय जप यज्ञ समिति की ओर से मीरघाट स्थित कामेश्वर रत्नेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। उमा काशी विशेश्
Varanasi News: वाराणसी। उमा काशी विशेश्वर ऊं नमः शिवाय जप यज्ञ समिति की ओर से मीरघाट स्थित कामेश्वर रत्नेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। सभी प्रहरों में गन्ने के रस से भी महादेव का अभिषेक हुआ। अन्नपूर्णा मठ मंदिर के पीठाधीश्वर महंत शंकर पुरी की तरफ से सैकड़ों भक्तों में फलाहार आलू और हलवा वितरण किया गया। वितरण करने वालों में मुख्य रूप से पं. वेदमूर्ति शास्त्री, कन्हैया दुबे, पं. संजय शर्मा, पं. राजेश शर्मा, पं. शिवदत्त द्विवेदी आदि उपस्थित रहे।
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