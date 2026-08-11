Varanasi News: बनारस स्टेशन पर आरपीएफ बैंड की प्रस्तुति
Varanasi News: स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर वाराणसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की बैंड टीम ने प्रस्तुति दी। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में यात्रियों और पर्यटकों के समक्ष देशभक्ति गीत गाए गए। इस कार्यक्रम में कई अधिकारी और पुलिसकर्मी भी शामिल हुए।
Varanasi News: वाराणसी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आरपीएफ की बैंड टीम ने सोमवार को बनारस रेलवे स्टेशन पर प्रस्तुति दी। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में प्लेटफार्म संख्या-8 के यात्री हाल में आयोजन हुआ। गोरखपुर से आई बैंड टीम ने ‘वंदेमातरम्-वंदेमातरम्...’, “जहां डाल-डाल पर चिड़िया करती है बसेरा...’, आदि गीतों से माहौल में देशभक्ति के भाव घोले। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यात्री, विदेशी पर्यटक, रेल कर्मचारी, आरपीएफ, जीआरपी तथा सिविल पुलिसकर्मी शामिल हुए। सहायक सुरक्षा आयुक्त छपरा अजय कुमार तथा मंडुवाडीह थाने के प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा ने प्रस्तुति की सराहना की।
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