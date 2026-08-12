Varanasi News: डॉ. अजय अध्यक्ष, प्रत्युश बने सचिव
Varanasi News: वाराणसी में रोटरी क्लब वाराणसी कबीर ने ‘सनमार्ग’ समारोह में 2026-27 के लिए नए अध्यक्ष डॉ. अजय दुबे और सचिव प्रत्युश मिश्रा का पदभार ग्रहण किया। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गर्वनर इलेक्ट दिनेश गर्ग उपस्थित रहे। इस समारोह में 20 नए सदस्यों का भी स्वागत किया गया।
Varanasi News: वाराणसी। रोटरी क्लब वाराणसी कबीर का नौंवा अधिष्ठापन समारोह ‘सनमार्ग’ का आयोजन होटल विश्वम रेसिडेंसी में हुआ। इस दौरान 2026-27 के लिए नए अध्यक्ष डॉ. अजय दुबे और सचिव प्रत्युश मिश्रा और पवन केशरी ने कोषाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया गया। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गर्वनर इलेक्ट दिनेश गर्ग और विशिष्ट अतिथि डॉ. भागीरथी दास, क्लब के असिस्टेंट गवर्नर पुनीत कपूर थे। इस दौरान सौरभ मिश्र, स्वाति मिश्र, डॉ आकाश बरनवाल, शिखा बरनवाल, वीरेंद्र कुमार, शशिकला, ऋषि उपाध्याय, केतन उपाध्याय, पवन कुमार, अरविंद कुमार, दाऊद अहमद सहित 20 नए सदस्य बने। संचालन पूर्व अध्यक्ष अमर चंद अग्रवाल और सिद्धार्थ मुखर्जी ने किया।
पूर्व अध्यक्ष नीलेश भुवालका और आभा ने धन्यवाद दिया।
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