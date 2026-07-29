Varanasi News: मातृ पोषण एवं शिशु केयर किट वितरित
Varanasi News: वाराणसी में रोटरी क्लब शिवगंगा ने ईएसआईसी अस्पताल में 'मातृ पोषण एवं शिशु केयर किट' का वितरण किया। बालरोग विशेषज्ञ डॉ. डीएम गुप्त और डॉ. शवांक दूबे ने स्वस्थ मातृत्व और नवजात की देखभाल पर प्रकाश डाला। क्लब अध्यक्ष विवेक वर्मा ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए ऐसे कार्यों की निरंतरता का आश्वासन दिया।
Varanasi News: वाराणसी। रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा की ओर से बुधवार ईएसआईसी अस्पताल में ‘मातृ पोषण एवं शिशु केयर किट वितरण’ किया गया। कार्यक्रम संयोजक बालरोग विशेषज्ञ डॉ. डीएम गुप्त, डॉ. शवांक दूबे ने स्वस्थ मातृत्व, नवजात शिशु की देखभाल तथा पोषण का महत्व बताया। क्लब अध्यक्ष विवेक वर्मा ने कहा कि रोटरी का उद्देश्य केवल सेवा करना, बल्कि समाज में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाना है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसे सेवा कार्य आगे भी निरंतर आयोजित किए जाएंगे। अनूप कुमार नागर, पंकज कुमार सेठ, अजय कुमार, रविनंदन तिवारी, अवधेश वर्मा, शिखा पंड्या, प्रज्ञा वर्मा, डॉ. स्वाति वर्मा, डॉ. रुचि बिंद्रा, डॉ. वसुंधरा, डॉ. शाइस्ता, डॉ. अख्तर आलम, डॉ. विवेक, डॉ. रमाशंकर मौजूद थे।
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