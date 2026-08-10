Varanasi News: छतों पर अब ग्रो बैग में उगाएं हरी सब्जियां

योजना का विवरण

इसमें शहरी क्षेत्रों में इच्छुक लोगों को जिला उद्यान विभाग से प्रति लाभार्थी 10000 रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके लिए विभाग को 50 लाख का बजट भी आवंटित किया गया है। आम लोग अपने घरों की छत पर अभी निजी तौर पर सब्जी उगाते हैं लेकिन योजनाबद्ध तरीके से पहली बार रूफ टॉप गार्डेनिंग योजना शुरू की गई है। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र में 500 लोगों का चयन किया जाना है। प्रति लाभार्थी 10000 रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके तहत 9500 का ग्रो बैग, खाद, दवा, हजारा, खुरपी, कोकोपिट (नारियल का बुरादा) और 500 रुपये का बीज दिया जाएगा। इनमें मूली, लौकी, नेनुआ, मिर्च, बैंगन, टमाटर, धनिया, मेथी, भिंडी समेत अन्य सब्जियों के उन्नत बीज शामिल होंगे। अधिकारियों के अनुसार रूफ टॉप गार्डेनिंग पूरी तरह आर्गेनिक खेती सरीखी होगी। सिंचाई के साथ आर्गेनिक खाद और कोकोपिट डालने से सब्जियां तैयार हो जाएंगी। ताजी-हरी सब्जियां लोगों को सेहतमंद रखने में भी सहायक होंगी। कीटनाशकों और अन्य रसायनों का प्रयोग न होने से सब्जियों के भीतर विषैले तत्व नहीं आ सकेंगे।