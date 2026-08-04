Varanasi News: रोहनिया विधायक ने सीएम योगी के समक्ष विकास के मुद्दे उठाए
Varanasi News: रोहनिया विधायक डॉ. सुनील पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। उन्होंने महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना, बाढ़ रोकथाम के लिए तटबंध निर्माण और मोहनसराय चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने समस्याओं का गंभीरता से ध्यान देने का आश्वासन दिया।
Varanasi News: रोहनिया, संवाद। रोहनिया विधायक डॉ. सुनील पटेल ने मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। विधायक ने राजकीय महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना, रमना, टिकरी, मुड़ाडीह सहित दर्जनों गांवों में बाढ़ से रोकथाम के लिए तटबंध निर्माण और मोहनसराय चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर बनाए जाने की मांग प्रमुखता से रखी। डॉ. सुनील पटेल ने कहा कि क्षेत्र में बालिकाओं की तकनीकी शिक्षा के लिए महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने रमना, टिकरी, मुड़ाडीह और आसपास के गांवों में प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या को देखते हुए पक्के तटबंध बनवाने का अनुरोध किया।
विधायक ने ग्रेड सेपरेटर निर्माण की जरूरत बताते हुए कहा कि इससे हाइवे पर जाम की समस्या कम होगी और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनकर सम्बंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया।
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