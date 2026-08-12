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Varanasi News: बंद मकान में चोरी की रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: रोहनिया पुलिस ने सदलपुर गांव में एक बंद मकान में चोरी का मामला दर्ज किया। पीड़ित विकास कुमार गौड़ ने बताया कि तीन अगस्त को उनके परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे। चोरों ने शादी का सामान और 30,000 रुपये नकद सहित कई कीमती सामान चुरा लिए। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ।

Varanasi News: बंद मकान में चोरी की रिपोर्ट दर्ज

Varanasi News: रोहनिया। रोहनिया पुलिस ने सीपी के निर्देश पर सदलपुर (लठिया) गांव में बंद मकान में चोरी का केस दर्ज किया। पीड़ित विकास कुमार गौड़ ने तहरीर में बताया कि तीन अगस्त को उनके परिजन घर में नहीं थे। देर रात डेढ़ बजे चोरों ने शादी के सामान, उनकी मां की सोने की बाली, दो अंगूठी, नथिया, पायजनी, चांदी के चार पायल, दो के सिक्के, दो मंगलसूत्र और 30 हजार रुपये नगद चुरा लिये। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई।

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