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Varanasi News: चौबीस घंटे में 44 सेंटीमीटर बढ़ा गंगा का जलस्तर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गुरुवार सुबह 62.40 मीटर पर पहुंच गया, जो चेतावनी बिंदु से 7.86 मीटर और खतरा बिंदु से 8.86 मीटर दूर है। घाटों और मंदिरों के निचले हिस्से जलमग्न हो गए हैं, जिससे तटवर्ती इलाकों में चिंता बढ़ गई है।

Varanasi News: चौबीस घंटे में 44 सेंटीमीटर बढ़ा गंगा का जलस्तर

Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में बढ़ाव लगातार जारी है। गुरुवार सुबह 8 बजे तक जलस्तर 62.40 मीटर पर पहुंच गया। सुबह तक 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़त जारी थी। पिछले 24 घंटों में जलस्तर 44 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। हालांकि जलस्तर अभी चेतावनी बिंदु (70.262 मीटर) से 7.86 मीटर और खतरा बिंदु (71.262 मीटर) से 8.86 मीटर दूर है।इसके चलते गंगा घाटों की सीढ़ियां डूब गईं हैं। कई मंदिरों के निचले हिस्से भी जलमग्न हो गए हैं। लगातार जलस्तर बढ़ने से दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती स्थल तक जलस्तर पहुंचने को आतुर है।

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मणिकर्णिका घाट स्थित शवदाह स्थल पर भी ऐसी ही स्थिति बनने की संभावना है। इससे तटवर्ती इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। एहतियातन जिला प्रशासन, जल पुलिस, एनडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हर स्थिति पर नजर रखे हुए है।

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