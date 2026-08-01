Varanasi News: कोरौती में लगेगी धूमिल की नई प्रतिमा, बनेगा भव्य पार्क
Varanasi News: वाराणसी के कोरौती में प्रख्यात कवि धूमिल की खंडित प्रतिमा को पुन: स्थापित किया जाएगा। इसी स्थान पर एक भव्य पार्क के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि धूमिल की स्मृतियों को संजोने का हर संभव प्रयास होगा।
Varanasi News: वाराणसी, हिटी। राजातालाब तहसील के कोरौती में प्रख्यात कवि स्व. सुदामा पांडेय ‘धूमिल’ की नई प्रतिमा पुन: उसी स्थान पर लगाई जाएगी जहां वह खंडित हुई है। स्थल के सुंदरीकरण के साथ भव्य पार्क भी बनेगा। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने डीएम सत्येन्द्र कुमार से वार्ता के बाद शुक्रवार को मौका मुआयना किया। उनके साथ प्रसिद्ध साहित्यकार प्रो. सुरेंद्र प्रताप, डॉ. इंदीवर पांडेय आदि भी थे। एडीएम (प्रशासन) पंकज कुमार एवं एसडीएम राजातालाब शांतनु भी अधिकारियों के साथ पहुंचे थे। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील सिंह एवं सतीश पांडेय ने घटनाक्रम से अवगत कराया। कहा कि शरारती तत्वों के प्रतिमा खंडित करने से काशी के साहित्य जगत में क्षोभ व्याप्त है।
एमएलसी ने बताया कि प्रधानमंत्री के हृदय में काशी के महापुरुषों का सम्मान है। महान कवि धूमिल की स्मृतियों को संजोए रखने का हर संभव प्रयास होगा। डीएम ने बताया कि महान कवि की मूर्ति को और भव्य रूप दिया जाएगा। इस पहल पर डॉ. रामसुधार सिंह, गीतकार डॉ. बुद्धिनाथ मिश्र, डॉ. श्रद्धानंद, हिमांशु उपाध्याय आदि ने प्रसन्नता जाहिर की है।
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