Varanasi News: सेवानिवृत्ति जीवन के महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत: जीएम

Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। बरेका के महाप्रबंधक (जीएम) आशुतोष पंत ने कहा कि सेवानिवृत्ति किसी कर्मयोगी की यात्रा का अंत नहीं, बल्कि जीवन के नए और महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत है। वह शुक्रवार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विदाई समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने जुलाई में सेवानिवृत्त सहायक वित्त सलाहकार राजेश कुमार श्रीवास्तव के साथ 19 कर्मचारियों को माल्यार्पण और फोल्डर देकर सम्मानित किया।इस मौके पर बरेका के अफसरों में विवेकशील, देवराज कुमार मौर्य, मनीष कुमार, मुक्तेश मित्तल, शैलेंद्र कुमार सिंह, लालजी चौधरी, डॉ. मधुलिका सिंह, डॉ. अब्दुल माबूद, सागर, रामप्रवेश यादव, पीयूष मिंज, पीआरओ राजेश कुमार समेत कर्मचारी परिषद के संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार यादव और सदस्य अमित कुमार, नवीन कुमार सिन्हा, श्रीकांत यादव, श्री सुशील कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह, संतोष कुमार यादव तथा मनीष कुमार सिंह उपस्थित रहे।