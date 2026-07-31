Varanasi News: सक्रिय जीवन का अंत नहीं है सेवानिवृत्ति: डीआरएम
Varanasi News: वाराणसी में जुलाई में सेवानिवृत्त हुए पूर्वोत्तर रेलवे के एक अधिकारी और 23 कर्मचारियों को डीआरएम आशीष जैन ने सम्मानित किया। सेवानिवृत्ति को नए अवसरों और जिम्मेदारियों की शुरुआत बताया गया। साथ ही, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के रिक्त पदों पर 10 नए कर्मचारियों को पदोन्नति पत्र भी दिए गए।
Varanasi News: वाराणसी। जुलाई में सेवानिवृत्त हुए पूर्वोत्तर रेलवे (वाराणसी मंडल) के एक अधिकारी और 23 कर्मचारियों को डीआरएम आशीष जैन ने शुक्रवार को सम्मानित किया। लहरतारा स्थित कार्यालय में उनके समापक धनराशि का भुगतान किया गया। डीआरएम ने कहा कि सेवानिवृत्ति सक्रिय जीवन का अंत नहीं, बल्कि नए अवसरों, नई जिम्मेदारियों और नई सम्भावनाओं की शुरुआत है। इस दौरान कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के दिन ही उनके रिक्त पद पर वरीयता क्रम में आ रहे 10 कर्मचारियों को पदोन्नति पत्र भी दिया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिनव कुमार सिंह, मंडल वित्त प्रबंधक अंकित प्रधान, सहायक कार्मिक अधिकारी रामसिंह समेत लेखा और कार्मिक विभाग के निरीक्षक व कर्मचारी उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।