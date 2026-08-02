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Varanasi News: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी भावभीनी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ में शनिवार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अभिनंदन और विदाई समारोह आयोजित किया गया।

Varanasi News: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी भावभीनी विदाई

Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ में शनिवार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अभिनंदन और विदाई समारोह आयोजित किया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन स्थित सभागार में आयोजित समारोह में अधीक्षक उपेन्द्र नाथ द्विवेदी, अमरनाथ यादव, फार्मासिस्ट वाचस्पति त्रिपाठी, अतुल भाटिया और बृजलाल को विदाई दी गई। कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि किसी भी संस्थान की वास्तविक शक्ति उसके कर्मनिष्ठ कर्मचारी होते हैं। वर्षों तक अपनी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ संस्था की प्रगति में योगदान देने वाले कर्मचारी सदैव विश्वविद्यालय परिवार के प्रेरणास्रोत बने रहते हैं। सेवानिवृत्ति केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जबकि उनके अनुभव, संस्कार एवं कर्मयोग आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।

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इस अवसर पर प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल, प्रो. शैलेश कुमार मिश्र, प्रो. राजनाथ, प्रो. अमित कुमार शुक्ल आदि मौजूद रहे। दूसरी तरफ काशी विद्यापीठ में आयोजित विदाई समारोह में गोपनीय विभाग के अधीक्षक अशोक सिंह, खेल प्रशिक्षक डॉ. राधेश्याम राय, मानविकी संकाय कार्यालय के पारसनाथ पांडेय और प्रेम पांडेय को सेवानिवृत्ति पर कुलपति प्रो. एके त्यागी और अन्य सदस्यों ने विदाई दी।

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