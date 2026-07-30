Varanasi News: तीन साल से 50 मीटर सड़क बनने का इंतजार
Varanasi News: वाराणसी के अशोकपुरम कॉलोनी में मात्र 50 मीटर की सड़क तीन साल से अधूरी है। बारिश के दौरान यह क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिससे लोगों को दिक्कतें होती हैं। शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे कॉलोनीवासी परेशान हैं।
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। डाफी स्थित अशोकपुरम कॉलोनी में महज 50 मीटर सड़क का निर्माण तीन साल से अटका है। मुख्य गेट के पास यह सड़क बारिश में जलमग्न हो जाती है। कच्चा रास्ता होने से लोगों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। पिछले दिनों हुई बारिश में कॉलोनीवासियों को दिक्कतें झेलनी पड़ी थीं। अभी पूरा मानसून बाकी है। जल निकासी न होने से भारी बारिश से दो-तीन दिन पानी भरा रहता है। पार्षद, चीफ इंजीनियर, महापौर, नगर आयुक्त से कई बार शिकायत की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कॉलोनीवासियों ने नगर निगम में अप्रैल 2024, 29 दिसंबर 2024, 16 फरवरी 2025, 7 अप्रैल 2026 को लिखित शिकायत की।
इसके अलावा आईजीआरएस पर शिकायत की तो जवाब मिला कि 12 लाख रुपये का एस्टीमेट बना दिया गया है। जेई पंकज पटेल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन यह जवाब भी एक साल पहले मिला था। हर बार शिकायत पर यही जवाब मिलता है लेकिन समाधान नहीं हुआ। कॉलोनी के राजेश कुमार, यूएन शर्मा, राजकुमारी चौरसिया, डॉ. संजीव कुमार यादव, डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा कि मात्र 50 मीटर सड़क बनवाने के लिए हमलोग तीन वर्षों से जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। केवल आश्वासन मिला लेकिन समाधान नहीं। हमलोग निजी संसाधनों से मलबा गिरवाकर अस्थायी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन वह नाकाफी साबित होती है।
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