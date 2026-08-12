Varanasi News: वर्षों से 120 मीटर सड़क निर्माण की गुहार
Varanasi News: वाराणसी के भिटारी में दुर्गा माता मंदिर के पास 120 मीटर लंबी सड़क बेहद खराब है। बारिश के कारण यहाँ के 400 परिवारों को रोजाना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने नगर आयुक्त से सड़क निर्माण और आवश्यक सेवाओं के लिए मार्ग को चौड़ा करने की मांग की। नगर आयुक्त ने समाधान का आश्वासन दिया।
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। भिटारी स्थित दुर्गा माता मंदिर के पास लगभग 120 मीटर मुख्य सड़क बेहद खराब है। बारिश के कारण सड़क से आवाजाही बहुत कठिन हो गई है। इन दिनों 400 से ज्यादा परिवारों के तीन हजार से ज्यादा लोगों को प्रतिदिन परेशानी उठानी पड़ती है। यह पीड़ा मंगलवार को भिटारी के नागरिकों ने संभव जनसुनवाई के दौरान नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल से जताई। स्थानीय निवासी मंटू सिंह, एडवोकेट पंकज सिंह, पूर्व प्रधान हीरावती देवी, प्रांशु पाठक, राजेंद्र कुमार ने कहा कि बरसात के समय इस मार्ग की स्थिति अधिक गंभीर हो जाती है। कीचड़ एवं जलभराव के कारण पैदल चलना तथा बाइक एवं चार पहिया वाहनों से आवागमन अत्यंत कठिन हो जाता है।
लोगों ने कहा कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं के वाहनों के पहुंचने में भी कठिनाई होती है। लोगों ने इस मार्ग पर दो बड़े पेड़ों को शिफ्ट करने की भी मांग की। उन्होंने नगर आयुक्त से क्षेत्र का निरीक्षण करके सड़क निर्माण और संकरे मार्ग को चौड़ा कराने का अनुरोध किया। नगर आयुक्त ने लोगों को समाधान का आश्वासन दिया। जनसुनवाई में कुल 16 शिकायतें दर्ज की गईं।
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