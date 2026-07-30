Varanasi News: भदोही का नाम फिर संत रविदासनगर होगा: योगी

Varanasi News: वाराणसी, विशेष संवाददाता। भदोही जनपद फिर से संत रविदासनगर के नाम से जाना जाएगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को किया। संत रविदास की 650वीं जयंती को समर्पित यह कदम समाज में समानता और समरसता के संदेश को बढ़ावा देगा। सरकार संत रविदास की स्मृति में कई घोषणाएं भी करने जा रही है।

Varanasi News: वाराणसी, विशेष संवाददाता। भदोही जनपद फिर से संत रविदासनगर के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने इसके लिए प्रयास शुरू भी कर दिए हैं। यह ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को संत शिरोमणि की जन्मस्थली काशी के सीरगोवर्धनपुर में किया। संत की 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से शुरू किए गए देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान के तहत आयोजित सभा को सीएम संबोधित कर रहे थे।

सामाजिक समरसता का संदेश समरसता संकल्प सभा में उन्होंने कहा कि संत रविदास ने सदियों पहले जिस समतामूलक समाज की कल्पना की थी, आज उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धरातल पर उतारा जा रहा है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कई बार महापुरुषों की पहचान कमजोर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था, जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। उन्होंने कन्नौज में बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया था। हमने मेडिकल कॉलेज का नाम पुनः बाबा साहेब के नाम पर कर दिया है। इसी प्रकार, औरैया के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर किया। सद्गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर सरकार उनकी स्मृति और सम्मान के प्रतीक के रूप में भदोही को पुनः संत रविदासनगर के नाम से स्थापित करने की कार्रवाई बढ़ाएगी।

गुरु परंपरा और सामाजिक समरसता गुरु पूर्णिमा पर संत शिरोमणि को नमन करते हुए सीएम ने कहा कि उनकी 650वीं जयंती केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, समानता और राष्ट्र निर्माण का राष्ट्रीय पर्व बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु परंपरा भारत की सनातन संस्कृति की आत्मा है। संत रामानंद की परंपरा से संत रविदास तक, संतों ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक अध्यात्म, सेवा और समानता का संदेश पहुंचाया। उन्होंने मंच पर उपस्थित संतों का अभिनंदन करते हुए विशेष रूप से संत निरंजन दास का स्वागत किया और कहा कि उनका जीवन संत रविदास की शिक्षाओं के प्रचार-प्रसार को समर्पित है। मुख्यमंत्री बुधवार की दोपहर बाद रविदास की जन्मस्थली सीरगोवर्धनपुर पहुंचे थे। उन्होंने रविदास मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद उनकी कांस्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सभा को सम्बोधित करने के बाद समरसता संकल्प अभियान के तहत पवित्र माटी की कलश यात्रा को 27 राज्यों से पहुंचे प्रतिनिधियों को सौंपकर रवाना किया।

संविधान के उद्देश्य को साकार करना ‘ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न...’

योगी ने कहा कि भाजपा पूरे देश में ‘सामाजिक समरसता अभियान’ चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप यह अभियान गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचेगा, ताकि संत रविदास का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने संत की प्रसिद्ध पंक्ति ‘ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न...’ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल भक्ति की वाणी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर का घोष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 से लगातार 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का कार्य किया। न जाति देखी, न पांति देखी, न चेहरा देखा, न क्षेत्र देखा। हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाने का कार्य किया। यह संत रविदास के समतामूलक समाज के स्वप्न को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है।

मानवता का संदेश काशी से निकला संदेश मानवता के लिए प्रेरणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी की पावन धरती पर संत रविदास ने भक्ति, श्रम और मानवता का संदेश दिया। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की यह नगरी सदियों से संत परंपरा की धरोहर रही है। यहां से निकला समरसता का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने जन्मस्थली पर आकर कहा था कि इस स्थान का पुनरुद्धार होना चाहिए। बेहतर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सद्गुरु रविदास की भव्य प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए और पूरे परिसर तथा पार्क का सुंदरीकरण होना चाहिए। सीएम ने मंच से ही संत निरंजन दास से कहा कि आज जहां यह मंच लगा है, उसके सामने स्थित इस पूरे पार्क को हम सद्गुरु रविदास की पावन जन्मभूमि को जल्द समर्पित करेंगे।

महापुरुषों का सम्मान योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत परंपरा के महापुरुषों को राष्ट्रीय सम्मान दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट, माता शबरी और निषादराज के नाम पर संचालित योजनाएं तथा दलित एवं वंचित समाज से जुड़े महापुरुषों को राष्ट्रीय पहचान देना सामाजिक सम्मान की नई परंपरा है।

समाज में विभाजन के खिलाफ बांटने वालों को वंचितों का उन्नयन नहीं दिखेगा

सीएम ने कटाक्ष किया कि जो बांटने वाले लोग हैं, उन्हें कभी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों का उन्नयन दिखाई नहीं देगा। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वाले वहीं लोग हैं, जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। जोड़ने वाले लोग समाज को कैसे जोड़ते हैं, यह पीएम मोदी ने कर दिखाया है। उन्होंने आह्वान किया है कि हर सच्चे भारतीय का दायित्व है कि सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया, उसे जमीनी धरातल पर उतारते हुए कर्म की साधना के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दें।

सरकारी घोषणाएँ प्रतिमाओं पर छतरी और स्मारक पर बाउंड्री कराएगी सरकार

योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, डॉ. भीमराव आंबेडकर और सामाजिक न्याय से जुड़े महापुरुषों की प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित की जाएंगी। जहां संत रविदास से जुड़े स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और बाउंड्री वॉल नहीं है, वहां राज्य सरकार अपने खर्च पर निर्माण कराएगी और इसके लिए धनराशि की व्यवस्था भी कर दी गई है।

आवासीय विद्यालयों की स्थापना लेदर पार्क रविदास और टेक्सटाइल्स पार्क कबीर के नाम पर होंगे

सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए लेदर पार्कों के विकास और पुराने लेदर पार्कों के पुनरुद्धार कर रही है। इन्हें सद्गुरु रविदास के नाम पर समर्पित किया जाएगा। वहीं, प्रदेश में प्रारंभ होने वाले नए टेक्सटाइल कार्यक्रमों को संत कबीर दास के नाम से समर्पित करते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रविदास ने 650 वर्ष पहले भारत में धर्मांतरण और सामाजिक अराजकता के विरुद्ध जो शंखनाद किया था, आज हम सबका दायित्व है कि उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लें।

शिक्षा का अधिकार श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले

सीएम ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और श्रमिक परिवारों के बच्चों को भी वही अवसर मिले जो समाज के अन्य वर्गों को प्राप्त हैं।

सच्ची श्रद्धांजलि समरस समाज का निर्माण ही प्रति सच्ची श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार संत रविदास की जयंती वर्ष से जुड़े सभी कार्यक्रमों में पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं, संत समाज और आयोजकों से आह्वान किया कि वे संत की शिक्षाओं को व्यवहार में उतारते हुए समाज को जोड़ने का कार्य करें। भेदभाव, ऊंच-नीच और सामाजिक विभाजन से उठकर समरस समाज का निर्माण ही संत रविदास के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में योगी ने कहा कि संत रविदास का संदेश कर्म, भक्ति और मानव सेवा का है। विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति सम्मान, अवसर और आत्मविश्वास के साथ बढ़े।

मंचासीन अतिथिगण मंच पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, उत्तराखंड सरकार के मंत्री खजान दास, दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्रराज, समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण, स्टाम्प राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल, आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु, समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव गौड़, एमएसएमई राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया के साथ ही स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती सहित काफी संख्या में संत-महात्मा आसीन रहे।