Varanasi News: कस्तूरी रियल एस्टेट के डायरेक्टर पर धोखाधड़ी का केस
Varanasi News: वाराणसी में कस्तूरी रियल एस्टेट के डायरेक्टर गौरव गुप्त सहित उनके सहयोगियों पर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। एक पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया है कि गुप्त ने जमीन दिलाने और लोन दिलाने का झांसा देकर पैसे लिए और फिर न जमीन की रजिस्ट्री की न पैसे लौटाए।
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। जमीन दिलाने और बैंक से लोन स्वीकृत कराने का झांसा देकर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी में कस्तूरी रियल एस्टेट के डायरेक्टर एवं सहयोगियों पर एक और केस दर्ज किया गया। कैंट पुलिस ने प्रयागराज पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मी की तहरीर पर कार्रवाई की। मामले में अब तक 14 पुलिसकर्मी मुकदमा कर चुके हैं। प्रयागराज पुलिस लाइन में तैनात सत्येंद्र कुमार ने तहरीर में बताया कि वर्ष 2024 में उनकी मुलाकात गौरव गुप्त से हुई। उसने खुद को रियल एस्टेट कारोबारी बताकर उन्हें उचित कीमत पर जमीन दिलाने का भरोसा दिलाया। वह उन्हें वरुणा ब्रिज के सामने अपने कार्यालय में ले गया।
कार्यालय में उनकी मुलाकात उसकी मां-बहन, उसके भाई और मैनेजर पवन कुमार भारती से हुई। उन सभी ने उन्हें उचित कीमत पर जमीन दिलाने का आश्वासन दिया। बताया कि फुलवरिया क्षेत्र में जमीन का सौदा 45 लाख रुपये में तय कराया गया। इसके बाद गौरव ने बैंक ऑफ बड़ौदा की नदेसर शाखा से उन्हें 15 लाख रुपये का पर्सनल लोन दिला दिया। उन्होंने आरटीजीएस समेत अन्य माध्यमों से करीब 10 लाख रुपये एडवांस के रूप में उसके खाते में भेज दिए।शिकायतकर्ता का आरोप है कि रकम मिलने के बाद गौरव गुप्त जमीन की रजिस्ट्री टालने लगा। उन्होंने रुपये वापस मांगे तो वह आनाकानी करने लगा। उसने न तो रकम लौटाई, न ही जमीन की रजिस्ट्री की। विरोध करने पर वह उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगा। इसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। तहरीर में गौरव गुप्त, उसकी मां कस्तूरी देवी, भाई दीपक कुमार गुप्त, बहन शालिनी गुप्त और मैनेजर पवन कुमार भारती के खिलाफ जमीन दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप लगाया।
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