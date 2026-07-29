Varanasi News: अंगूठा लगवाने के बाद भी नहीं दिया राशन
Varanasi News: चौबेपुर के छितौनी गांव में सरकारी राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर कोटेदार राधिका देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में राशन की अनियमितता और खाद्यान्न में मिलान का अंतर पाया गया है। अनुबंध निलंबित करने की सिफारिश की गई है।
Varanasi News: चौबेपुर (वाराणसी)। छितौनी गांव में सरकारी राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर हुई जांच के बाद कोटेदार राधिका देवी के खिलाफ चौबेपुर थाने में बुधवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि 23 जुलाई को ग्रामीणों ने राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत उपजिलाधिकारी सदर से की थी। इसके बाद 24 जुलाई को पूर्ति निरीक्षक संजय सिंह ने जांच की। इस दौरान 30 कार्डधारकों के बयान लिए गए। लोगों ने आरोप लगाया कि कोटेदार ने ई-पॉस मशीन पर अंगूठा तो लगवा लिया लेकिन राशन नहीं दिया। कुछ लोगों ने दो महीने का राशन नहीं मिलने की बात कही।दुकान
और गोदाम में रखे खाद्यान्न के मिलान में करीब 12.50 क्विंटल गेहूं और 1.41 क्विंटल चीनी मिली। जांच में पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और मौके पर मिले खाद्यान्न में भी अंतर मिला। 4.81 क्विंटल गेहूं और 18.16 क्विंटल चावल कम मिला। वहीं चीनी 1.35 क्विंटल अधिक मिली। जांच अधिकारी ने दुकान का अनुबंध निलंबित करने की संस्तुति की है।
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