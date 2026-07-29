Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: अंगूठा लगवाने के बाद भी नहीं दिया राशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: चौबेपुर के छितौनी गांव में सरकारी राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर कोटेदार राधिका देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में राशन की अनियमितता और खाद्यान्न में मिलान का अंतर पाया गया है। अनुबंध निलंबित करने की सिफारिश की गई है।

Varanasi News: अंगूठा लगवाने के बाद भी नहीं दिया राशन

Varanasi News: चौबेपुर (वाराणसी)। छितौनी गांव में सरकारी राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर हुई जांच के बाद कोटेदार राधिका देवी के खिलाफ चौबेपुर थाने में बुधवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि 23 जुलाई को ग्रामीणों ने राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत उपजिलाधिकारी सदर से की थी। इसके बाद 24 जुलाई को पूर्ति निरीक्षक संजय सिंह ने जांच की। इस दौरान 30 कार्डधारकों के बयान लिए गए। लोगों ने आरोप लगाया कि कोटेदार ने ई-पॉस मशीन पर अंगूठा तो लगवा लिया लेकिन राशन नहीं दिया। कुछ लोगों ने दो महीने का राशन नहीं मिलने की बात कही।दुकान

और गोदाम में रखे खाद्यान्न के मिलान में करीब 12.50 क्विंटल गेहूं और 1.41 क्विंटल चीनी मिली। जांच में पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और मौके पर मिले खाद्यान्न में भी अंतर मिला। 4.81 क्विंटल गेहूं और 18.16 क्विंटल चावल कम मिला। वहीं चीनी 1.35 क्विंटल अधिक मिली। जांच अधिकारी ने दुकान का अनुबंध निलंबित करने की संस्तुति की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।