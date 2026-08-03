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Varanasi News: सकीना की याद में उठाया ताबूत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी के मलदहिया स्थित दरगाह फातमान में रविवार को हजरत इमाम हुसैन की चार साल की बेटी सकीना की याद में ताबूत उठाया गया। इस विशेष शब्बेदारी में 10 अंजुमनों ने भाग लिया और मजलिस में सैयद मौलाना अकील हुसैनी ने खिताब किया। कार्यक्रम में कई prominents लोग भी शामिल हुए।

Varanasi News: सकीना की याद में उठाया ताबूत

Varanasi News: वाराणसी। मलदहिया स्थित दरगाह फातमान में रविवार को हजरत इमाम हुसैन की चार साल की बेटी सकीना की याद में ताबूत उठाया गया। अंजुमन जववादया की ओर से हुई शब्बेदारी में 10 अंजुमनों ने हिस्सा लिया, कलाम पढ़े गए। शब्बेदारी से पहले मजलिस को सैयद मौलाना अकील हुसैनी ने खिताब किया। इस दौरान हैदर मुलाई, बादशाह अली बिलग्रामी, जुल्फी बनारसी, साजिद हुसैन, जैगम हुसैन, एडवोकेट इकबाल हुसैन, अंजुमन के सेक्रेटरी इमरान हुसैन जैदी, जफर हसन, शकील हुसैन जैदी, एहतेशाम अली, शाहिद हुसैन, शकील अहमद आदि मौजूद रहे।

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