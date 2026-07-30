Varanasi News: सावन : बाबा विश्वनाथ की अभ्यर्थना-उपासना के लिए उत्साहित काशी

Varanasi News: वाराणसी में आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर बाबा विश्वनाथ की उपासना हेतु भक्तों में उत्साह है। सावन की शुरुआत 2 अगस्त से हो रही है, जहाँ श्रद्धालु और कांवरियाँ उमड़ेंगे। सभी शिवालयों में तैयारियाँ पूर्ण हैं और विशेष व्यवस्था की गई है। बीएचयू में भी अलग लाइनें होंगी।

Varanasi News: वाराणसी, मुख्य संवाददाता। आषाढ़ पूर्णिमा को लौकिक गुरुपूजन-वंदन से ऊर्जावान काशी अब सावन में ‘अखिल विश्वगुरु’ देवाधिदेव महादेव स्वरूप बाबा विश्वनाथ की अभ्यर्थना-उपासना के लिए उत्साहित हो चली है। उस उत्साह को बढ़ा रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम समेत विभिन्न शिवालय एवं देवालय। इन शिवालयों में सावन से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सावन की शुरुआत गुरुवार से ही होगी मगर शिवनगरी में श्रद्धालु-भक्तों एवं कांवरियों का रेला दो अगस्त, रविवार से उमड़ेगा। तीन अगस्त को सावन का प्रथम सोमवार है। गुरुवार से काशी पूरे एक माह तक आस्थावानों की पदचाप, जयकार और स्तुति-वंदना से गुलजार रहेगी। शहर में करीब एक दर्जन स्थानों पर कांवरियों की सेवा के लिए नि:शुल्क सहायता शिविर चलाए जाएंगे। विश्वनाथ धाम आने वाले कांवरियों एवं अन्य दर्शनार्थियों की सुविधा की दृष्टि से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभिन्न प्रशासनिक विभागों के समन्वय से धाम में पेयजल, चिकित्सा एवं भीड़ प्रबंधन, पीए सिस्टम, धाम की सफाई आदि व्यवस्थाएं की जा चुकी है। धाम में सुरक्षा के दृष्टिगत बिजली उपकरणों, सीसीटीवी के सुचारू संचालन, अग्निशमन संबंधी इंतजामों की बुधवार को समीक्षा की गई। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने विश्वनाथ धाम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने शेष रह गई तैयारियों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस वर्ष भी सिल्को द्वार से प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। इस वर्ष जिग जैग रेलिंग में ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ बैरिकेड लॉग बंधवा कर भीड़ के दबाव को कम करने की व्यवस्था हुई है। इंडस्ट्रियल एयर कूलर पंक्तिबद्ध श्रद्धालुओं को उमस एवं गर्मी से राहत दिलाएंगे।

दशाश्वमेध में अखंड भंडारा आज से काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दशाश्वमेध स्थित चितरंजन पार्क के पास 30 जुलाई से 28 अगस्त तक मध्याह्न में भंडारा चलेगा। ललित बेरीवाला के सौजन्य एवं मुकेश शर्मा, गीतकार कन्हैया दूबे, राजेश शर्मा, विजय कृष्ण मिश्रा, सुनील शर्मा के सहयोग से भक्तों में भोजन प्रसाद का वितरण होगा। आयुष राज्यमंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ 30 जुलाई को अपराह्न 01:00 बजे भंडारा का उद्घाटन करेंगे।

दो शिविर इस बार भी नहीं लगेंगे सिंधी धर्मशाला में श्रीकाशी विश्वनाथ कांवरिया सेवा शिविर इस वर्ष लगातार पांचवीं बार भी नहीं लगेगा। वहीं दशाश्वमेध के चितरंजन पार्क में भी शिविर का आयोजन नहीं होगा। इन दोनों ही शिविरों में कांविरयों के रहने खाने के पुख्ता इंतजाम किए जाते थे। सिंधी धर्मशला का शिविर वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। 2019 तक लगा। 2020 और 2021 में कोविड के कारण शिविर नहीं लगाया जा सका। उसके बाद सिंधी धर्मशाला ट्रस्ट ने शिविर के लिए स्थान देने से मना कर दिया। शिविर संचालक दल के प्रमुख सदस्य लक्ष्मीनारायण ने बताया कि शिविर लगेगा या नहीं, इसकी जानकारी के लिए दूर दराज से कांवरियों के फोन आ रहे हैं। वहीं चितरंजन पार्क के सेवा शिविर के संयोजक रहे नरसिंह दास ने बताया कि इस वर्ष नगर निगम ने पार्क में करीब 25 और आरपी घाट वाले हिस्से में करीब 50 चौकियां लगा कर कोरम पूरा कर दिया गया है।

बीएचयू में लगेंगी अलग कतारें वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर में श्रावण महोत्सव 30 जुलाई से 28 अगस्त तक मनाया जाएगा। परिसर में सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के खास इंतजाम किए गए हैं। मंदिर प्रतिदिन प्रात: चार बजे से मध्याह्न 12 बजे और अपराह्न एक बजे से रात्रि नौ बजे तक खुला रहेगा।

मंदिर में दर्शन के लिए महिला एवं पुरुष की अलग-अलग लाइन रहेगी। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों के लिए अलग से लाइन रहेगी。 28 अगस्त तक किसी भी रविवार, सोमवार, प्रदोष आदि विशेष तिथियों पर अत्यधिक भीड़ बढ़ जाने पर गर्भगृह में रुद्राभिषेक कराने पर रोक रहेगी। सोमवार छोड़कर रविवार सहित अन्य विशेष तिथियों में भीड़ का आकलन करते हुए रुद्राभिषेक की अनुमति मिलेगी। दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर के साथ फर्स्ट एड बाक्स, शीतल जल आदि की व्यवस्था भी की गई है।

श्रद्धालुओं के लिए कैंट स्टेशन पर होल्डिंग एरिया फोटो: होल्डिंग एरिया 01 और 02: कैंट स्टेशन पर श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए बनाया गया होल्डिंग एरिया।

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। रेलवे और सड़क परिवहन निगम ने सावन में आने वाले कांवरियों और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। कैंट स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जहां यात्री बैठ सकेंगे। बुधवार को कांवरियों का जत्था सुलतानगंज, जसीडीह और देवघर जाने वाली बठिंडा-बलूरघाट फरक्का एक्सप्रेस, प्रयागराज रामबाग-हावड़ा विभूति एक्सप्रेस, वाराणसी-देवघर वंदेभारत एक्सप्रेस और अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल से देवघर रवाना हुआ। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज से वाराणसी और औड़िहार तक विशेष ट्रेनें चलाई हैं। उधर, परिवहन निगम ने कांवर रूटों पर 39 अतिरिक्त बसें चलाएगा।

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सीरीज : सकंगल कॉलम में : काशी के शिवलिंग : भगवान शंकर की आत्मा हैं वीरेश्वर महादेव

फोटो आत्मावीरेश्वर

काशी के शिवलिंग

वाराणसी। सावन में श्रद्धालु शिवालयों में विशेष रूप से दर्शन-पूजन और जलाभिषेक करते हैं। काशी में शिवालयों की संख्या का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। उनमें कुछ शिवालयों का पौराणिक महत्व है।

भगवान शंकर की आत्मा के रूप में आत्मा वीरेश्वर महादेव मंदिर का काफी महत्व है। पं. कुबेरनाथ सुकुल के ग्रंथ ‘वाराणसी वैभव’ के अनुसार सिंधिया घाट स्थित आत्मावीरेश्वर महादेव मंदिर पांचमुद्र महापीठ में है, जो सभी सिद्धियों को देने वाला है। काशी खंड में इसे स्वयंभू लिंग बताया गया है। इनका वर्णन काशी खंड के अध्याय 11, 82, 83 के अलावा लिंगपुराण, त्रिस्थलीसेतु, वीरमित्रोदय समेत कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मंदिर के प्रमुख पुजारी हरिशंकर मिश्र ‘मुनमुन गुरु’ ने कहा कि इस मंदिर में किए जाने वाले पुण्यकर्म कई गुना फल देते हैं।