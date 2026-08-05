Varanasi News: काशी वंदन में प्रवीण का सुमधुर शास्त्रीय गायन
Varanasi News: वाराणसी में काशी वंदन के सांस्कृतिक सत्र में युवा कलाकार प्रवीण कुमार सिंह ने शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया। उन्होंने राग यमन में पारंपरिक बंदिशें गाईं और अंत में बनारसी कजरी प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में तबला पर रुद्रांश प्रताप सिंह और हारमोनियम पर ऋतिक शुक्ला ने संगत की।
Varanasi News: वाराणसी। काशी वंदन के दैनिक सांस्कृतिक सत्र में बुधवार को नमो घाट पर काशी के युवा कलाकार प्रवीण कुमार सिंह का शास्त्रीय गायन हुआ। उन्होंने राग यमन में पारंपरिक बंदिशों का सुमधुर गायन किया। दो बंदिशें सुनाने के बाद अंत में उन्होंने बनारसी कजरी सुनाई। उनके साथ तबला पर रुद्रांश प्रताप सिंह तथा हारमोनियम पर ऋतिक शुक्ला ने संगत की। संचालन अनूप कुमार मिश्रा और धन्यवाद ज्ञापन अंशुमान महाराज ने किया।
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