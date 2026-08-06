Varanasi News: एमएलसी चुनाव में प्रदीप कुमार मौर्य जिला प्रभारी
Varanasi News: वाराणसी में सपा नेता प्रदीप कुमार मौर्य को एमएलसी चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। वह शिक्षक एमएलसी पद के प्रत्याशी लालबिहारी यादव की सहायता करेंगे। मंडल अध्यक्ष मौर्य और सह प्रभारी अवधेश आंबेडकर नियुक्त किए गए हैं। यह जानकारी जिला प्रवक्ता संतोष यादव ने दी।
Varanasi News: वाराणसी। सपा नेता प्रदीप कुमार मौर्य को सपा ने एमएलसी चुनाव में वाराणसी का प्रभारी नियुक्त किया है। वह शिक्षक एमएलसी पद के सपा प्रत्याशी लालबिहारी यादव का सहयोग करेंगे। प्रदीप मौर्य, मौर्य, कुशवाहा, सैनी शाक्य महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। वहीं अवधेश आंबेडकर को सह प्रभारी बनाया गया है। यह जानकारी जिला प्रवक्ता संतोष यादव ने दी।
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