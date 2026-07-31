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Varanasi News: एलटी केबल की मरम्मत नहीं करा रहे अभियंता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में बिजली विभाग की लापरवाही से कई क्षेत्रों में भूमिगत एलटी केबलों में खामी आई है। दलहट्टा क्षेत्र में दो साल से क्षतिग्रस्त केबलों के कारण लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे व्यापार और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

Varanasi News: एलटी केबल की मरम्मत नहीं करा रहे अभियंता

Varanasi News: वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। बिजली विभाग की निष्क्रियता से शहर के कई इलाकों में भूमिगत एलटी केबल क्षतिग्रस्त है। नतीजा, आपूर्ति व्यवस्था चरमराने से लोग बेहाल हैं। दलहट्टा इलाका (विशेश्वरगंज) इसका उदाहरण है। करीब दो साल से यहां भूमिगत एलटी लाइन खराब है। कई बार शिकायत करने के बाद भी इसकी मरम्मत नहीं कराई गई। जल संस्थान के ट्रांसफॉर्मर से ओवरहेड केबल जोड़कर व्यापारियों को बिजली दी जाती है। मच्छोदरी उपकेंद्र और अधिशासी अभियंता कार्यालय में वे कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं। बावजूद इसके समस्या दूर नहीं की गई। अधीक्षण अभियंता सचिन कुमार ने एलटी केबल ठीक कराने का निर्देश इंजीनियरों को दिया।

बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। द

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