Varanasi News: चार फीडर से 6 अगस्त को चार घंटे बंद रहेगी बिजली आपूर्ति
Varanasi News: वाराणसी में स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन योजना के तहत गुरुवार को भूमिगत केबलिंग और आरएमयू चालू करने के लिए शटडाउन लिया जाएगा। इस दौरान कोइलहवा और शिवपुर उपकेंद्रों से कॉलोनी 1, कादीपुर, नार्मल स्कूल और मेहतानगर फीडर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
Varanasi News: वाराणसी। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन योजना के अंतर्गत भूमिगत केबलिंग और आरएमयू चालू करने के कार्य के कारण गुरुवार को शटडाउन लिया जाएगा। इस दौरान कोइलहवा और शिवपुर उपकेंद्र से कॉलोनी 1, कादीपुर, नार्मल स्कूल और मेहतानगर फीडर से सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
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