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Varanasi News: शहर में घंटों कट रही बिजली, लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में बिजली कटौती में वृद्धि हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं। मच्छोदरी, चौकाघाट, नरिया, रामनगर, और भेलूपुर में दो-तीन घंटे रोजाना कटौती की जा रही है। इसके अलावा, आकाश विहार कॉलोनी और पांडेयपुर के समीप भी बिजली की कमी महसूस की गई है। पिछले तीन दिनों में बिजली की मांग बढ़ी है।

Varanasi News: शहर में घंटों कट रही बिजली, लोग परेशान

Varanasi News: वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। शहर में बिजली कटौती बढ़ने से लोग परेशान हैं। फॉल्ट के नाम पर तो कहीं बिजली संबंधी काम कराने के लिए घंटों बत्ती काटी जा रही है। मच्छोदरी, चौकाघाट, नरिया, रामनगर और भेलूपुर में स्थिति बदतर है। हफ्तेभर से इन इलाकों में रोजाना दो-तीन घंटे कटौती हो रही है। रात में भी सप्लाई कर दी जाती है। पांडेयपुर स्थित माता काली मंदिर के पास बुधवार और गुरुवार को लाइन में फॉल्ट आने से घंटों बत्ती गुल रही। आकाश विहार कॉलोनी दो घंटे बिजली नहीं आयी। सरायनंदन (खोजवां) सहित आसपास के इलाकों बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। गोविंदजी नायक और भैरोनाथ चवर गली में भी घंटों सप्लाई ठप रही।

बड़ी पियरी इलाके में लो-वोल्टेज की समस्या रही। रामनगर उपकेंद्र से गुरुवार सुबह दो घंटे बत्ती काटी गई। आपूर्ति शुरू होने के बाद दोपहर एक बजे के बाद फिर बिजली चली गई। करीब एक घंटे बाद आयी। जिले में पिछले तीन दिन में बिजली की मांग बढ़ी है।

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