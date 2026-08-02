Varanasi News: बेनियाबाग उपकेंद्र के सभी फीडर आज बंद
Varanasi News: वाराणसी में 2 अगस्त को बेनियाबाग उपकेंद्र के कोदई चौकी फीडर का विभक्तिकरण किया जाएगा। इस कारण सभी फीडर दोपहर 12 से 2 बजे तक बंद रहेंगे। सड़क चौड़ीकरण के लिए पोल और तार हटाए जाएंगे, जिससे कुछ क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी।
Varanasi News: वाराणसी। बेनियाबाग उपकेंद्र के कोदई चौकी फीडर का विभक्तिकरण किया जाएगा। इस वजह से उपकेंद्र के सभी फीडर दो अगस्त को दोपहर 12 से दो बजे तक बंद रहेंगे। कोदई चौकी फीडर से दोपहर 12 से तीन बजे तक आपूर्ति ठप रहेगी। काली माता मंदिर से आजमगढ़ रोड तथा पांडेपुर से रिंगरोड तक सड़क चौड़ीकरण में बाधक पोल और तार हटाए जाएंगे। इसके मद्देनजर दो अगस्त को लेढ़ूपुर उपकेंद्र के आशापुर, दौलतपुर उपकेंद्र के भक्ति नगर फीडर से सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक बत्ती गुल रहेगी। इस दौरान रुस्तमपुर, पैगंबरपुर, नटूई, सिंचाई विभाग कॉलोनी, चंद्रा चौराहा, आशापुर, बजरंग नगर, भक्ति नगर, जीडी नगर, संजय नगर और अमनपुरी कॉलोनी में सप्लाई ठप रहेगी।
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