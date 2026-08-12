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Varanasi News: बिजली के कैंपों में 217 शिकायतों का निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में बिजली विभाग द्वारा मंगलवार को आयोजित कैंपों में 232 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 217 शिकायतों को तत्काल निस्तारित किया गया। शेष शिकायतों का समाधान एक सप्ताह में किया जाएगा। मुख्य अभियंता ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कैंप से उपभोक्ताओं को पूर्ण लाभ मिले।

Varanasi News: बिजली के कैंपों में 217 शिकायतों का निस्तारण

Varanasi News: वाराणसी। बिजली विभाग की ओर से विभिन्न कार्यालयों पर मंगलवार को लगे कैंपों में 232 शिकायतें आईं। इनमें 217 शिकायतों का तत्काल निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों का समाधान एक सप्ताह के अंदर हो जाएगा। कैंप में बिल संशोधन, खराब मीटर और समय पर नए कनेक्शन नहीं दिए जाने की अधिक शिकायतें मिलीं। मुख्य अभियंता अनिल वर्मा ने अफसरों को निर्देश दिया है कि कैंप का उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत लाभ मिले। इसमें लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।

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