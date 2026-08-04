Varanasi News: चितईपुर के कई मकानों में घुसा पोखरी का पानी
Varanasi News: वाराणसी के चितईपुर स्थित पोखरी का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर आसपास के घरों में पहुंच गया है। बारिश के कारण समस्या बढ़ गई है और स्थानीय निवासियों ने नगर निगम से कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। क्षेत्र में जलनिकासी की व्यवस्था के लिए नगर निगम को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। चितईपुर स्थित पोखरी का गंदा पानी ओवरफ्लो होते हुए आसपास के कई घरों में पहुंच गया है। उक्त पोखरी में आसपास बने तीन अपार्टमेंट और दो सौ से अधिक मकानों का ही गंदा पानी पहुंचता है। इधर बीच बारिश होने पर पोखरी ओवरफ्लो हो गई जिससे समस्या गंभीर हो गई है। चितईपुर को नगर निगम सीमा शामिल हुए चार साल हो गए लेकिन नगर निगम ने यहां जलनिकासी का ठोस इंतजाम नहीं किया है। स्थानीय निवासी राजू राजभर, हरिशंकर पटेल, शिव पटेल, सौरभ सिंह, राहुल पांडेय ने कहा कि कई बार नगर निगम में शिकायत की गई लेकिन समाधान नहीं मिला।
इससे नारकीय स्थिति हो गई है। बारिश के दस घंटे बाद भी जलजमाव रविवार देर रात बारिश के बाद सीर गोवर्द्धन क्षेत्र में 10 घंटे बाद भी पानी लगा रहा। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के मद्देनजर नगर निगम, जलकल ने क्षेत्र में सड़क बनाने के साथ जलनिकासी के इंतजाम किए थे। कार्यक्रम के कुछ दिन बाद ही निगम के काम की पोल खुल गई। सपा नेता अमन यादव ने कहा कि नगर निगम को जलनिकासी की तत्काल स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।