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Varanasi News: पीड़ित व्यापारी से मिले सपा नेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र में गोविंदपुरा में 27 किलो चांदी की टप्पेबाजी का मामला अभी भी पुलिस के लिए अनसुलझा है। व्यापारियों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। सपा नेता किशन दीक्षित ने पीड़ित व्यापारी को विश्वास दिलाया कि पार्टी उनके साथ है और प्रशासन को चेतावनी दी कि जल्द खुलासा न होने पर पार्टी सड़क पर उतरेगी।

Varanasi News: पीड़ित व्यापारी से मिले सपा नेता

Varanasi News: वाराणसी। चौक थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा में सराफा प्रतिष्ठान के कर्मचारी से 27 किलो चांदी की टप्पेबाजी मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इससे व्यापारियों में नाराज़गी बढ़ रही है। इसी बीच शनिवार को पीड़ित व्यापारी से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला। सपा नेता किशन दीक्षित ने व्यापारी को भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि मामले का जल्द खुलासा नहीं हुआ तो पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे।

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