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Varanasi News: मेले से 16 भैंसें खरीद कर वध के लिए उन्नाव ले जा रहा था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में रोहनिया पुलिस ने शनिवार रात कन्नाडाड़ी के पास एक कंटेनर से 16 भैंसें बरामद कीं। आरोपी ने इन्हें बिहार के पशु मेले से खरीदा था, ताकि पुलिस को दगाबाज़ी न दिखाई दे। आरोपी पूर्व में पशु तस्करी के कई मामलों में शामिल रहा है।

Varanasi News: मेले से 16 भैंसें खरीद कर वध के लिए उन्नाव ले जा रहा था

Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। रोहनिया पुलिस ने शनिवार देर रात कन्नाडाड़ी के पास घेराबंदी कर एक कंटेनर को पकड़ा, जिसमें ठूंसकर रखी गई 16 भैंसें बरामद की गईं। आरोपी ने दुर्गावती (बिहार) स्थित पशु मेले से तस्करों ने मवेशी खरीदे थे, ताकि पुलिस को पशु मेले से खरीद दिखाकर बच सके। इंस्पेक्टर राजू सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कौशांबी जिले के भरवारी पुरानी बाजार (कोखराज) निवासी मो. आफाक है। कंटेनर से बरामद मवेशियों के बारे में बताया कि वह पशु मेले से खरीदकर ला रहा है। इसमें अधिकतर पड़वा थे। इस दौरान आशंका होने पर पड़ताल की गई। पता चला कि पशु मेले में सक्रिय तस्करों से पहले से मो. आफाक संपर्क में था।

पहले से बातचीत के आधार पर वाहन लेकर पहुंचा और मवेशियों को ठूंसकर भरा गया। इसके बाद उन्नाव ले जाकर कटवाने की तैयारी थी। बताया कि आरोपी पर पहले से गैंगस्टर समेत पशु तस्करी में रोहनिया एवं प्रयागराज में चार मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी समेत उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार दुबे, मनीष चौधरी, हेड कांस्टेबल कमल सिंह, सिंटू राय थे।

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