Varanasi News: मेले से 16 भैंसें खरीद कर वध के लिए उन्नाव ले जा रहा था
Varanasi News: वाराणसी में रोहनिया पुलिस ने शनिवार रात कन्नाडाड़ी के पास एक कंटेनर से 16 भैंसें बरामद कीं। आरोपी ने इन्हें बिहार के पशु मेले से खरीदा था, ताकि पुलिस को दगाबाज़ी न दिखाई दे। आरोपी पूर्व में पशु तस्करी के कई मामलों में शामिल रहा है।
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। रोहनिया पुलिस ने शनिवार देर रात कन्नाडाड़ी के पास घेराबंदी कर एक कंटेनर को पकड़ा, जिसमें ठूंसकर रखी गई 16 भैंसें बरामद की गईं। आरोपी ने दुर्गावती (बिहार) स्थित पशु मेले से तस्करों ने मवेशी खरीदे थे, ताकि पुलिस को पशु मेले से खरीद दिखाकर बच सके। इंस्पेक्टर राजू सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कौशांबी जिले के भरवारी पुरानी बाजार (कोखराज) निवासी मो. आफाक है। कंटेनर से बरामद मवेशियों के बारे में बताया कि वह पशु मेले से खरीदकर ला रहा है। इसमें अधिकतर पड़वा थे। इस दौरान आशंका होने पर पड़ताल की गई। पता चला कि पशु मेले में सक्रिय तस्करों से पहले से मो. आफाक संपर्क में था।
पहले से बातचीत के आधार पर वाहन लेकर पहुंचा और मवेशियों को ठूंसकर भरा गया। इसके बाद उन्नाव ले जाकर कटवाने की तैयारी थी। बताया कि आरोपी पर पहले से गैंगस्टर समेत पशु तस्करी में रोहनिया एवं प्रयागराज में चार मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी समेत उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार दुबे, मनीष चौधरी, हेड कांस्टेबल कमल सिंह, सिंटू राय थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।