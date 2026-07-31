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Varanasi News: 23 पेटी देशी शराब बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: रामनगर में पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत लंका-कटरिया मार्ग पर एक ट्रक से 23 पेटी बिना बिल की देशी शराब बरामद की है। इस शराब की कीमत लगभग 90 हजार रुपये है। पुलिस ने सूचना के आधार पर जांच की और तस्कर मौके से फरार हो गए।

Varanasi News: 23 पेटी देशी शराब बरामद

Varanasi News: रामनगर। पुलिस ने आपरेशन चक्रव्यूह के तहत मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को लंका-कटरिया मार्ग ट्रक से 23 पेटी देशी शराब बरामद किया है। शराब की खेप की कीमत लगभग 90 हजार रुपये बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि बिना बिल बाउचर की यह शराब बेची जा रही है। आरोप है कि काफी दिनों से आबकारी विभाग में यह खेल चल रहा है। रामनगर थाने के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ लोग तस्करी कर शराब को बिहार ले जा रहे हैं। इस पर लंका से कटरिया जाने वाले मार्ग पर वाहनों की चेकिंग हुई।

इस बीच पुलिस की नजर लावारिस खड़ी एक ट्रक पर पड़ी। तलाशी पर चालक के केबिन से 23 पेटी शराब मिली। तस्कर ट्रक खड़ी कर फरार हो चुके थे।

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