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Varanasi News: श्रद्धालुओं को सर या मैडम कहें पुलिसकर्मी : सीपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने रविवार को विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कांवरियों से फीडबैक लिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ मित्रवत व्यवहार करने की सलाह दी। विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए खास ध्यान रखा जा रहा है।

Varanasi News: श्रद्धालुओं को सर या मैडम कहें पुलिसकर्मी : सीपी

Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने रविवार देर शाम विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र, गिरजाघर से गोदौलिया के साथ ही गंगा किनारे घाटों तक भ्रमण किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाएं परखीं। कांवरियों से इंतजामों के संबंध में फीडबैक लिया। पुलिसकर्मियों को सद्व्यवहार की हिदायत देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को सर या मैडम कहकर पुकारें।

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सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

सावन के पहले सोमवार से पहले पुलिस आयुक्त ने विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। मातहतों से कहा कि विभिन्न जनपदों एवं राज्यों से आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा एवं सुगम दर्शन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के साथ मित्रवत एवं सम्मानजनक व्यवहार करें। हमारा प्रयास है कि श्रद्धालु काशी से सुरक्षित एवं मधुर अनुभव लेकर लौटें।

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व्यापक सुरक्षा प्रबंध

बताया कि पूरे कांवर यात्रा मार्ग, विश्वनाथ धाम एवं भीड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। तकनीकी निगरानी एवं सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से प्रत्येक व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। स्थानीय दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मुख्य गेट संख्या-4 के अतिरिक्त गेट संख्या-4बी बनाया गया है, जहां पहचान पत्र के आधार पर अलग प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। भीड़ वाले क्षेत्रों, मंदिर जाने वाले मार्गों एवं प्रमुख स्थानों पर सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

सामान्य प्रश्न

पुलिस आयुक्त ने किस क्षेत्र का निरीक्षण किया?
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया।
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