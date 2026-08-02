Varanasi News: कांवर मार्ग पर सीपी ने जांची व्यवस्थाएं
Varanasi News: पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने सावन माह के मद्देनजर शनिवार को कांवर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। मिर्जामुराद में जिले के गुड़िया बॉर्डर से लेकर लहरत
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने सावन माह के मद्देनजर शनिवार को कांवर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। मिर्जामुराद में जिले के गुड़िया बॉर्डर से लेकर लहरतारा तक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कांवड़ियों से बातचीत कर उनका कुशलक्षम पूछा। सीपी ने विश्राम स्थलों, अस्थायी पुलिस सहायता केन्द्रों, चिकित्सा सुविधाओं, यातायात प्रबंधन एवं भीड़ नियंत्रण व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रयागराज से मोहनसराय तक कांवरियो के लिए आरक्षित कॉरिडोर है। इस पर किसी अन्य वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर पुलिस सहायता, विश्राम एवं चिकित्सा सुविधा होगी।
सभी कटों पर जिग-जैग बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। हर चार किलोमीटर पर पीआरवी और फैंटम की तैनाती की गई है। कहा कि डीजे संचालन केवल न्यायालय की ओर से निर्धारित ध्वनि मानकों के अनुरूप ही होगा। हर अधिकारी अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर सुरक्षा, यातायात एवं भीड़ प्रबंधन की व्यक्तिगत निगरानी करेंगे। इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था/मुख्यालय शिवहरि मीणा, डीसीपी गोमती नीतू कादयान, एडीसीपी नृपेन्द्र कुमार, एडीसीपी यातायात अंशुमान मिश्रा मौजूद रहे।
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