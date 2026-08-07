Varanasi News: चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक गिरफ्तार
Varanasi News: हवेलिया रेलवे क्रॉसिंग के पास से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपित का नाम विकास स्वप्निल है, जो चोरी का आरोपी है। उसने पहले से ही कई थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने मोटरसाइकिल की बरामदगी के बाद उसे जेल भेज दिया।
Varanasi News: सारनाथ। हवेलिया रेलवे क्रॉसिंग के पास से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे शुक्रवार को जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मवइया निवासी दीक्षित ने छह अगस्त को तहरीर दी कि उनकी मोटरसाइकिल आशापुर चौराहा से चोरी हो गई। मामले की जांच उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह कर रहे थे। इस बीच मुखबिर से सूचना मिली चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक चोर हवेलिया रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ा है। जब पुलिस उसके पास पहुंची वह मोटरसाइकिल स्टार्ट कर भागने का प्रयास करने लगा। इसके बाद उसे पकड़ लिया गया।
पूछताछ में उसने अपना नाम गोलाघाट, थाना रामनगर निवासी विकास स्वप्निल (45) बताया। उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल व 140 रुपयाबरामद कर लिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि जांच में पता चला कि थाना भेलूपुर, रामनगर, सिगरा, चेतगंज व सारनाथ थाने में लगभग आठ मुकदमा दर्ज है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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