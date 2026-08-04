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Varanasi News: यार्ड से चोरी हुई बैटरी के साथ 2 गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: बड़ागांव में पुलिस ने एक यार्ड से 16 ट्रैक्टर बैटरी चोरी के मामले का खुलासा किया। चोरी की बैटरी बेचने जा रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया गया। ये बैटरी 22 से 30 जुलाई के बीच सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी के यार्ड से चोरी हुई थीं।

Varanasi News: यार्ड से चोरी हुई बैटरी के साथ 2 गिरफ्तार

Varanasi News: बड़ागांव। बाबतपुर में स्थित एक यार्ड में खड़े ट्रैक्टरों की सोलह बैट्री चोरी का पुलिस ने सोमवार को खुलासा किया। पुलिस ने चोरी की बैटरी के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी के यार्ड से चोरों ने बीते 22 जुलाई से 30 जुलाई के बीच 16 बैट्री चोरी हो गई थी। सोमवार को सूचना मिली कि बाबतपुर नहर पुलिया के पास गिरधवलपुर के पवन पटेल तथा कोईराजपुर के राजेन्द्र चोरी की बैटरी बेचने जा रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

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