Varanasi News: जुआ खेल रहे चार लोग गिरफ्तार
Varanasi News: कपसेठी पुलिस ने देर रात चार लोगों को जुआ खेलते समय गिरफ्तार किया। सिरिहीरा गांव में एक मोबाइल की दुकान के पीछे हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 10,400 रुपये और ताश के 52 पत्ते बरामद किए। आरोपी घोसीला थाना क्षेत्र के निवासी हैं।
Varanasi News: सेवापुरी। कपसेठी पुलिस ने बुधवार देर रात जुआ खेल रहे चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया मौके से नगदी सहित ताश के 52 पत्ते बरामद किया। सिरिहीरा गांव स्थित एक मोबाइल की दुकान के पीछे जुआ खेले जाने की सूचना पर पुलिस ने घेर बंदी कर राहुल उर्फ विवेक सिंह, अनुज सिंह, आशीष कुमार सिंह, प्रवेश सिंह (सभी निवासी घोसीला थाना कपसेठी) को गिरफ्तार कर लिया। मौके से ताश के 52 अदद पत्ते तथा फड़ से 10,400 रुपया तथा आरोपियों की जमा तलाशी में कुल 500 बरामद हुआ।
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