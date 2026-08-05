Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: आज कई इलाकों में गुल रहेगी बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी में 5 अगस्त को सड़क चौड़ीकरण कार्य के कारण कई क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। पाण्डेयपुर उपकेंद्र, लेढ़ूपुर उपकेंद्र और दौलतपुर उपकेंद्र से सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और एमईएस उपकेंद्र से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली गुल रहेगी। प्रभावित क्षेत्र में कई मोहल्ले शामिल हैं।

Varanasi News: आज कई इलाकों में गुल रहेगी बिजली

Varanasi News: वाराणसी। सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहे पोल की शिफ्टिंग के लिए 5 अगस्त को शट डाउन लिया जाएगा। निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पाण्डेयपुर उपकेंद्र का लालपुर फीडर, लेढ़ूपुर उपकेंद्र का आशापुर तथा दौलतपुर उपकेंद्र का भक्ति नगर फीडर से सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी। वहीं, एमईएस उपकेंद्र के एमईएस, रेडिसन और आईटीडीसी फीडर से सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक बिजली गुल रहेगी। इस दौरान पाण्डेयपुर, काली माता मन्दिर चौराहा, राय साहब का बगीचा के आस-पास, रुस्तमपुर, पैगम्बरपुर, नटूई, सिंचाई विभाग कालोनी, चन्द्रा चौराहा, आशापुर, अमनपुरी कालोनी, अकथा गांव, बजरंग नगर, संजय नगर, जीडी नगर, भक्ति नगर, विश्वनाथपुरी एवं आस-पास का क्षेत्र, कैन्टोमेंट क्षेत्र , रेडिसन होटल एवं आस पास का क्षेत्र में सप्लाई बंद रहेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।