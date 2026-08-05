Varanasi News: आज कई इलाकों में गुल रहेगी बिजली

Varanasi News: वाराणसी। सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहे पोल की शिफ्टिंग के लिए 5 अगस्त को शट डाउन लिया जाएगा। निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पाण्डेयपुर उपकेंद्र का लालपुर फीडर, लेढ़ूपुर उपकेंद्र का आशापुर तथा दौलतपुर उपकेंद्र का भक्ति नगर फीडर से सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी। वहीं, एमईएस उपकेंद्र के एमईएस, रेडिसन और आईटीडीसी फीडर से सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक बिजली गुल रहेगी। इस दौरान पाण्डेयपुर, काली माता मन्दिर चौराहा, राय साहब का बगीचा के आस-पास, रुस्तमपुर, पैगम्बरपुर, नटूई, सिंचाई विभाग कालोनी, चन्द्रा चौराहा, आशापुर, अमनपुरी कालोनी, अकथा गांव, बजरंग नगर, संजय नगर, जीडी नगर, भक्ति नगर, विश्वनाथपुरी एवं आस-पास का क्षेत्र, कैन्टोमेंट क्षेत्र , रेडिसन होटल एवं आस पास का क्षेत्र में सप्लाई बंद रहेगी।