Varanasi News: जीएसटी अधिकारियों से नियमित संवाद की मांग
Varanasi News: वाराणसी में दवा व्यवसायियों ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ जीएसटी से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में दवा व्यापार से संबंधित नियमों में सुधार और व्यापारी हितों पर जोर दिया गया। व्यापारियों ने नियमित संवाद की आवश्यकता बताई, जिसे अपर आयुक्त ने स्वीकार किया।
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। दवा व्यवसायियों ने बुधवार को राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। चेतगंज स्थित विभाग के सभागार में दवा विक्रेता समिति के पदाधिकारियों ने जीएसटी से जुड़ी व्यावहारिक दिक्कतों को रखा और समाधान की मांग की। बैठक में दवा व्यापार से संबंधित जीएसटी नियम, विभागीय प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा व्यापारी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। व्यापारियों ने विभागीय अधिकारियों के साथ नियमित संवाद और समन्वय की जरूरत बताई। दवा विक्रेता समिति वाराणसी की ओर से महामंत्री संजय सिंह ने कहा कि राज्य कर अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। अपर आयुक्त ग्रेड 1 डॉ. श्याम सुंदर तिवारी ने नियमित संवाद और समन्वय के लिए आश्वासन दिया है।
इस दौरान अपर आयुक्त एसआईबी धर्मवीर सिंह, संयुक्त आयुक्त अमरजीत राम, सुरेंद्र सिंह, मनोज कुमार ब्रजेश कुमार, अवधेश चतुर्वेदी समेत व्यापारी शैलेष गुप्ता, अतुल जैन, शरद गुप्ता, मनोज अग्रवाल, अनूप जायसवाल, शैलेंद्र सिंह, अभय गोयल, अनिल सिंह, सुनील गुप्ता, प्रमोद देववंशी, अनिल साह आदि मौजूद रहे।
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