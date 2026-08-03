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Varanasi News: पंप संचालक के 15 लाख के गहने लूटे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी के भोजूबीर में एक पेट्रोल पंप संचालक से नशीला पदार्थ सुंघाकर करीब 15 लाख रुपये के सोने के जेवरात लूटने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने उन्हें बेहोशी की हालत में महावीर मंदिर के पास छोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Varanasi News: पंप संचालक के 15 लाख के गहने लूटे

Varanasi News: वाराणसी। भोजूबीर में रविवार शाम पेट्रोल पंप संचालक को नशीला पदार्थ सुंघाकर करीब 15 लाख रुपये मूल्य के सोने के जेवरात लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात के बाद बदमाश बेहोशी की हालत में उन्हें महावीर मंदिर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास छोड़कर फरार हो गए। कैंट पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिवपुर के खुशहाल नगर कॉलोनी, सेक्टर-ए निवासी अनूप कुमार सिंह ने कैंट थाने में तहरीर देकर बताया कि उनके पिता दिनेश सिंह भोजूबीर स्थित एक पेट्रोल पंप का संचालन करते हैं। रविवार शाम करीब 5:45 बजे वह घर से टहलने के लिए निकले थे।

इसी दौरान उचक्कों ने उन्हें अपने झांसे में लिया और कथित तौर पर नशीला पदार्थ सुंघा दिया। इसके बाद उन्हें एक ऑटो में बैठाकर बेहोश कर दिया गया। परिजनों के अनुसार, बेहोशी की हालत में बदमाशों ने दिनेश सिंह के गले से सोने की चेन, चार सोने की अंगूठियां, एक सोने का ब्रेसलेट और रुद्राक्ष की माला समेत करीब 15 लाख रुपये मूल्य के जेवरात निकाल लिए।

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