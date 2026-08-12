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Varanasi News: बरेका और आसपास जलभराव का स्थायी समाधान होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: बरेका और नगर निगम के बीच 45.30 करोड़ रुपये की वर्षा जल निकासी परियोजना पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह परियोजना बरेका के पहाड़ी गेट से चितईपुर रोड तक लगभग 14.20 किलोमीटर लंबी जलनिकासी प्रणाली बनाएगी, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान होगा।

Varanasi News: बरेका और आसपास जलभराव का स्थायी समाधान होगा

Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। बरेका और आसपास के इलाकों में जलभराव का स्थायी समाधान होगा। इसके लिए मंगलवार को बरेका प्रबंधन और नगर निगम के बीच 45.30 करोड़ रुपये की व्यापक वर्षा जल निकासी परियोजना के लिए समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

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परियोजना का विवरण

बरेका की ओर से उप मुख्य इंजीनियर उत्पल कांत तथा नगर निगम के मुख्य अभियंता सुरेश चंद ने एमओयू का आदान-प्रदान किया। यह एमओयू सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री, हंसराज विश्वकर्मा, महापौर अशोक कुमार तिवारी, बरेका के महाप्रबंधक आशुतोष पंत और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल की उपस्थिति में हुआ। यह परियोजना बरेका के पहाड़ी गेट से चितईपुर रोड तक लगभग 14.20 किलोमीटर लम्बी समेकित वर्षा जल निकासी प्रणाली के निर्माण से सम्बंधित है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 45.30 करोड़ में बरेका 24 करोड़ तथा नगर निगम 21.30 करोड़ रुपये का योगदान देगा।

परियोजना का महत्व

परियोजना पूरी होने पर बरेका की पश्चिम कॉलोनी स्थित रेलवे आवासों के पास जलनिकासी और भवनों की दीर्घकालिक मजबूती सुनिश्चित होगी। इससे रोहनिया विधानसभा के जलालीपट्टी, पहाड़ी, गनेशपुर, कंचनपुर , कंदवा और भिखारीपुर (कला व खुर्द ) सहित आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी। इस अवसर पर प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर मनीष कुमार, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर विवेक शील, प्रधान वित्त सलाहकार मुक्तेश मित्तल, प्रमुख मुख्य इंजीनियर शैलेंद्र कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक सागर, पार्षद प्रतिनिधि अतुल पांडेय, अजय बिंद, गोपाल पटेल आदि उपस्थित रहे。

सामान्य प्रश्न

इस परियोजना की कुल लागत क्या है?
इस परियोजना की कुल लागत 45.30 करोड़ रुपये है।
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