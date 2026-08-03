Varanasi News: लोकतंत्र की सफलता के लिए सहभागिता जरूरी
Varanasi News: उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक फोरम एवं सामाजिक सरोकार संस्था ने रविवार को ‘मजबूत लोकतंत्र : चुनौतियां एवं संभावनाएं’ विषयक गोष्ठी आयोजित की।
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक फोरम एवं सामाजिक सरोकार संस्था ने रविवार को ‘मजबूत लोकतंत्र : चुनौतियां एवं संभावनाएं’ विषयक गोष्ठी आयोजित की। कैंटोंमेंट स्थित कार्यालय में संपन्न कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रो. महेश विक्रम ने कहा कि हर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होने से ही राष्ट्र का विकास संभव है। देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए सहभागिता आवश्यक है। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता जरूरी है। विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीडी नकवी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को न्याय मिलना चाहिए। देश के विकास के लिए आपसी भाईचारा निहायत जरूरी है। कार्यक्रम के अध्यक्ष मलिक मोहत्सिम खान ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय, बंधुत्व, समानता और आजादी के आदर्शों का पालन प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।
इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। संचालन मोहम्मद शाहिद और धन्यवाद ज्ञापन फैसल इकबाल ने दिया।
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