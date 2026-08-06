Varanasi News: झाड़ियां बनीं सांपों का बसेरा, न जाने कब होगा ‘सवेरा’
Varanasi News: वाराणसी के बादशाहबाग कॉलोनी में पार्कों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। चार दशक पहले भूमि आवंटन के बावजूद, नगर निगम ने रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया। गंदगी और निरंतर अव्यवस्था ने इन पार्कों को नशेड़ियों का अड्डा बना दिया है, जिससे कॉलोनी में अपराध की घटनाएं बढ़ने का डर है।
Varanasi News: वाराणसी। पहड़िया, रवींद्रपुरी, कबीरनगर ही नहीं शहर के बीचोंबीच मलदहिया स्थित बादशाहबाग कॉलोनी में भी पार्कों की हालत दयनीय है। करीब चार दशक पहले वीडीए ने पार्क फेसिंग प्लॉट के नाम पर बाजार से अधिक कीमत पर जगह आवंटित की थी। लोगों ने भी अच्छे लोकेशन के साथ हरियाली को प्राथमिकता देते हुए यहां ऊंची कीमत पर प्लॉट लिये थे। लेकिन लंबे समय से पार्कों के दयनीय हाल पर कष्ट होता है।
पार्कों की रखरखाव की समस्या
बादशाहबाग कॉलोनी में पार्कों का रखरखाव नहीं है। सबसे बड़े पार्क जिसे अब पानी टंकी वाला पार्क कहते हैं, यहां गंदगी पसरी रहती है। झाड़ियों को नहीं काटा जाता जिससे पार्क सांपों का बसेरा बन गया है। एक साल पहले स्मार्ट सिटी ने ओपन जिम की व्यवस्था कर दी लेकिन पार्क उजाड़ होने से अभिभावक बच्चों को नहीं भेजते हैं।
पार्क की खराब स्थिति
पार्क में दो दशक से पाथ-वे नहीं बनाया गया है। कॉलोनी की बसावट के समय पत्थरों की बेंच बनाई गई थी, जो अब क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पत्थरों की बेंच गवाही देती हैं कि लंबे समय से नगर निगम ने रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया है। कॉलोनीवासी सुरेश, आसिफ, रंजन कुमार ने कहा कि हमलोग तो पार्क में नहीं खेले, अब लगता है हमारे बच्चों को भी पार्क का सुख नसीब नहीं होगा। घर के सामने ही पार्क है लेकिन यहां बच्चों को नहीं भेज सकते।
नशेड़ियों का अड्डा
पार्क का रखरखाव नहीं होने से यहां नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। पार्क में आवाजाही को लेकर कोई रोकटोक नहीं है। जिससे कॉलोनी में अपराध की घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। रिक्शाचालक, दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु पार्क में खाना पकाते हैं और जली लकड़ियां, चूल्हा और भोजन के अपशिष्ट छोड़कर चले जाते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंVachaspati Upadhyaya
शॉर्ट बायो :
वाचस्पति उपाध्याय
करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हूं। वर्तमान में हिन्दुस्तान वाराणसी यूनिट में कार्यरत हूं।
परिचय एवं अनुभव
वाचस्पति उपाध्याय हिन्दुस्तान समाचार पत्र के वाराणसी यूनिट में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। करीब 15 वर्षों के अनुभव के साथ वर्तमान में नगर निगम, विकास प्राधिकरण और बिजनेस तथा आरएसएस बीट पर कार्य करते हैं।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
वाचस्पति उपाध्याय ने अपने करियर की शुरुआत करियर्स 360 मैगजीन नई दिल्ली से किया। वर्ष 2010 में इस मैगजजीन में शिक्षा और करियर से जुड़े मुद्दों पर लेखन किया। इसके बाद वर्ष दिसंबर 2011 में प्रतिष्ठित समाचार पत्र हिन्दुस्तान के हिन्दुस्तान जॉब्स में कार्य शुरू किया। फिर करीब छह माह बाद गुरुग्राम में जुलाई 2015 तक रिपोर्टिंग किया। अगस्त 2015 से वाराणसी यूनिट में कार्यरत हूं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएचयू से अर्थशास्त्र में स्नातक, इतिहास में स्नातकोत्तर करने के बाद मुंबई स्थित जर्नलिज्म मेंटर संस्था से मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा किया। वर्तमान में नगर निगम, वाराणसी विकास प्राधिकरण, आरएसएस, बिजनेस बीट पर कार्य कर रहा हूं।
विजन
वाचस्पति उपाध्याय का मानना है कि पुष्ट होने वाले और प्रमाणित तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता इसकी आधारशिला है।
विशेषज्ञता
जनता के मुद्दों पर आधारित रिपोर्टिंग करना और जन समस्याओं का समाधान करते हुए अपने पाठकों और आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खबरें लिखना।
अपने बीट से इतर बड़े आयोजनों को प्रतिद्वंदी अखबारों की तुलना में बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना।
इंटरनेशनल टेंपल कांक्लेव, अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह, पिछले वर्ष मुंबई में इंडिया मैरिटाइम वीक 2025 समेत बनारस की प्राचीन धार्मिक संस्थाओं के विशेष आयोजनों को बेहतर तरीके से लिखना।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।