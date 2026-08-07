Varanasi News: मिर्जामुराद में एक किमी ओएफसी केबल चोरी
Varanasi News: मिर्जामुराद, संवाद। थाना क्षेत्र में सड़क परियोजना के तहत बिछाई गई ओएफसी यानि
Varanasi News: मिर्जामुराद, संवाद। थाना क्षेत्र में सड़क परियोजना के तहत बिछाई गई ओएफसी यानि ऑप्टिकल फाइबर केबल चोरी होने का मामला सामने आया है। कम्पनी के कर्मचारी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, सिम्स कम्पनी में आरपीओ पद पर कार्यरत हरिओम चौबे ने तहरीर देकर बताया कि पांच अगस्त की रात निरीक्षण के दौरान सड़क परियोजना क्षेत्र से करीब एक किलोमीटर लंबी ओएफसी/ इलेक्ट्रिक केबल गायब मिली। चोर केबल काटकर अपने साथ ले गए। घटना से कम्पनी को आर्थिक नुकसान होने के साथ परियोजना का कार्य भी प्रभावित हुआ है।हरिओम
चौबे ने बताया कि आसपास काफी खोजबीन की गई लेकिन चोरी हुई केबल का कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने थाना मिर्जामुराद में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।मिर्जामुराद पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है।
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