Varanasi News: जिला अस्पताल का ओटी दो दिन बंद रहा
Varanasi News: वाराणसी के पांडेयपुर स्थित जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को वीवीआईपी आगमन के कारण दो दिन के लिए बंद रखा गया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुखों की शहर में उपस्थिति के चलते ओटी को सेफ हाउस में तब्दील कर दिया गया। हालांकि, ट्रामा सेंटर में आपातकालीन ऑपरेशन किए गए।
Varanasi News: वाराणसी। पांडेयपुर स्थित जिला अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर (ओटी) दो दिन से बंद है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित अन्य वीवीआईपी के शहर में होने के कारण ओटी को सेफ हाउस बना दिया गया। इस कारण बुधवार और गुरुवार को ओटी ठप रहा। सीएमएस डॉ. कौशल कुमार ने बताया कि वीवीआईपी आगमन को देखते हुए अस्पताल के मुख्य ओटी में दो दिन कोई मेजर ऑपरेशन नहीं हुआ। हालांकि, गंभीर मरीजों की सुविधा के लिए ट्रामा सेंटर में ऑपरेशन थिएटर चालू था। वहां आपातकालीन ऑपरेशन किए गए।
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