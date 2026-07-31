Varanasi News: सरिया खरीदने के नाम पर 9 लाख की ठगी
Varanasi News: रोहनिया के अवलेशपुर में भवन निर्माण सामग्री के व्यापारी आराध्या कृष्ण सिंह से ऑनलाइन सरिया खरीदने के नाम पर नौ लाख रुपये की ठगी की गई। उन्होंने आईएस श्याम स्टील प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क किया, मगर पैसे transfer करने के बाद ठग ने धोखा देकर उनका संपर्क बंद कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
Varanasi News: रोहनिया (वाराणसी), संवाद। अवलेशपुर निवासी भवन निर्माण सामग्री के कारोबारी से ऑनलाइन सरिया खरीद के नाम पर नौ लाख रुपये की साइबर ठगी हुई। प्रकरण में रोहनिया पुलिस ने केस दर्ज किया है। ठगी के शिकार आराध्या कृष्ण सिंह ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी रश्मि सिंह के नाम से फर्म है। वह भी काम देखते हैं। गूगल सर्च के माध्यम से आईएस श्याम स्टील प्राइवेट लिमिटेड का मोबाइल नंबर लेकर उसे संपर्क किया। फोन उठाने वाले व्यक्ति ने अपने को कंपनी का अधिकारी बताते हुए सरिया की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया। बाजार मूल्य से 25 फीसदी कम रेट पर सरिया देने की बात कही।
कई बार टेलिफोनिक बातचीत के बाद उसने कोटेशन भेजा। उसने प्रथम किस्त 7 लाख 26 हजार 474 रुपये की मांग की। 24 जुलाई को कारोबारी ने रुपये भेज दिए। 25 जुलाई की शाम उसने पुनः फोन कर बताया कि कंपनी इतनी कम मात्रा में माल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। इसलिए उसे अतिरिक्त 1 लाख 8 हजार 288 रुपये जमा करने होंगे। 26 जुलाई को कारोबारी ने पुनः आरटीजीएस से पैसा भेजा। 28 जुलाई तक सरिया की डिलीवरी करने की बात कही। 28 जुलाई की सुबह संपर्क करने पर मोबाइल बंद मिला। इसके बाद उनसे संपर्क नहीं हुआ।
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