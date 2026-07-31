Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: सरिया खरीदने के नाम पर 9 लाख की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: रोहनिया के अवलेशपुर में भवन निर्माण सामग्री के व्यापारी आराध्या कृष्ण सिंह से ऑनलाइन सरिया खरीदने के नाम पर नौ लाख रुपये की ठगी की गई। उन्होंने आईएस श्याम स्टील प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क किया, मगर पैसे transfer करने के बाद ठग ने धोखा देकर उनका संपर्क बंद कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

Varanasi News: सरिया खरीदने के नाम पर 9 लाख की ठगी

Varanasi News: रोहनिया (वाराणसी), संवाद। अवलेशपुर निवासी भवन निर्माण सामग्री के कारोबारी से ऑनलाइन सरिया खरीद के नाम पर नौ लाख रुपये की साइबर ठगी हुई। प्रकरण में रोहनिया पुलिस ने केस दर्ज किया है। ठगी के शिकार आराध्या कृष्ण सिंह ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी रश्मि सिंह के नाम से फर्म है। वह भी काम देखते हैं। गूगल सर्च के माध्यम से आईएस श्याम स्टील प्राइवेट लिमिटेड का मोबाइल नंबर लेकर उसे संपर्क किया। फोन उठाने वाले व्यक्ति ने अपने को कंपनी का अधिकारी बताते हुए सरिया की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया। बाजार मूल्य से 25 फीसदी कम रेट पर सरिया देने की बात कही।

ये भी पढ़ें:साइबर ठगी का नया स्वरूप: धोखाधड़ी के वे तरीके जिनकी जानकारी हर भारतीय के लिए आवश्यक है

कई बार टेलिफोनिक बातचीत के बाद उसने कोटेशन भेजा। उसने प्रथम किस्त 7 लाख 26 हजार 474 रुपये की मांग की। 24 जुलाई को कारोबारी ने रुपये भेज दिए। 25 जुलाई की शाम उसने पुनः फोन कर बताया कि कंपनी इतनी कम मात्रा में माल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। इसलिए उसे अतिरिक्त 1 लाख 8 हजार 288 रुपये जमा करने होंगे। 26 जुलाई को कारोबारी ने पुनः आरटीजीएस से पैसा भेजा। 28 जुलाई तक सरिया की डिलीवरी करने की बात कही। 28 जुलाई की सुबह संपर्क करने पर मोबाइल बंद मिला। इसके बाद उनसे संपर्क नहीं हुआ।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।